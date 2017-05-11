超越仇人馮迪索 巨石強森放話想角逐這個大位！

巨石強森放話考慮參選總統。（翻攝自Nerdist）

〔記者賀靜賢／綜合報導〕美國影星巨石強森在接受《GQ》訪問時，透露自己近來萌生更上一層樓的念頭，那就是：考慮競選美國總統！由於先前也傳過類似消息，但這回他親口證實：「真的很有可能！」





巨石強森透露：「約略一年前，這個念頭（選總統）就愈來愈強烈！」他說雖然一開始也只是玩笑話，但他最近回家後常想起這件事，也表示會仔細想想，然後給大家一個答案，不只是打打嘴炮而已。

有趣的是，就連極具政治關注度的製作麥可摩爾，都曾在訪問中說：「想想若巨石強森來當我們的總統，我們會多安全呀！不是馮迪索喔！」先前巨石強森和馮迪索2人在《玩命關頭8》的合作過程中真的翻臉了，若巨石強森現宣布未來將選總統，高度就明顯將有所不同。