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《追殺比爾》男星突傳離世 享壽77歲

2017/05/11 10:11

過去曾演出《追殺比爾》、續集《追殺比爾2：愛的大逃殺》等多部昆汀塔倫提諾作品的男星麥可帕克斯，已在美國當地時間9日不幸逝世，享壽77歲。（翻攝自Unilad）

〔記者陳昱均／綜合報導〕過去演過包含《追殺比爾》、續集《追殺比爾2：愛的大逃殺》、《亞果出任務》等超過100部電影和電視劇集的資深男星麥可帕克斯（Michael Parks），在美國當地時間9日被其經紀公司以及導演好友凱文史密斯（Kevin Smith證實已經不幸過世，享壽77歲，而死因目前仍未被公開。

麥可帕克斯過去演出超過100部電影和電視劇集。（翻攝自Yahoo Movies UK）

在加州出生的麥可帕克斯，早期還沒踏入演藝圈時，是靠著摘採水果、挖溝渠、開卡車，以及撲滅森林大火等工作維生，直到1961年才因參演電視節目《The Real McCoys》正式出道，後來更成了名導昆汀塔倫提諾、勞勃羅里葛茲（Robert Rodriguez），還有凱文史密斯等人的戲劇作品中最喜愛的御用角色，像是麥可帕克斯在《追殺比爾》中的德州林務員角色「Earl McGraw」，其實就不只出現過一次，而是現身在多部昆汀塔倫提諾所編劇或執導的作品當中，包含《追殺比爾》之前的《惡夜追殺令》，還有之後的《刑房》裡，都一再演出這個同樣的角色而令人印象深刻。

麥可帕克斯所飾演的德州林務員角色「Earl McGraw」其實曾反覆出現在多部昆汀塔倫提諾的作品當中。（翻攝自Wikia）

麥可帕克斯合作《人型海象》的導演凱文史密斯，今天就透過自己的Instagram來宣布好友不幸離世的壞消息，除了稱呼他是自己的「電影謬斯」（cinematic muse）之外，也感興表示：「麥可曾是，也永遠將會是我所認識的最棒演員」，透露其實自己過去從惡夜追殺令》就迷上他，發願之後要替這名演員撰寫劇本，後來真的成為電影編劇與導演後，就為他量身打造寫了《血國》（Red State）以及《人型海象》這2部電影的劇本，對他來說簡直就是夢想成真的一刻，因此對於自己有幸能認識這樣一名傑出得好演員，並與他進一步合作，真的感到相當榮幸，難過說道：「再見了，老朋友，我們之後會再次見面重聚的。」

《人型海象》導演凱文史密斯（下圖右）今天在自己Instagram上感性追悼偶像兼好友麥可帕克斯（上圖＆下圖左）。（翻攝自凱文史密斯Instagram）

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