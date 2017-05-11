FBI喇舌雙俠道歉後上節目懺悔 承諾「再犯就退出網路紅人」
2017/05/11 09:05
「帥哥FBI」鄧佳華（左）、「吃屎哥」游兆霖（右）因為和國中妹喇舌，引起輿論抨擊。（翻攝自臉書）
〔娛樂頻道／綜合報導〕「帥哥FBI」鄧佳華、「吃屎哥」游兆霖日前因上傳與女國中生喇舌的影片，引起各界譁然，2人10日上談話節目，透過鏡頭正式向大眾道歉並承諾「不會再做出傷害社會的事情」，否則就退出網路紅人界。
鄧佳華日前因上傳與女國中生喇舌的影片，引起各界譁然。（翻攝自網路）
鄧佳華、吃屎哥昨日上談話節目《54新觀點》受訪，對於2人先前喇舌國中生引起話題的手法，主持人陳斐娟與來賓都非常的不以為然，要求他們在鏡頭前向大眾承諾「未來不會再做違法的、超過尺度的PO文及畫面」，否則就要就退出網路世界，2人聽到以後明顯面有難色，但他們仍做出承諾：「若再犯，就退出網路紅人。」其中，鄧佳華最後還在鏡頭前進行意義不明的挑眉動作，讓現場主持人傻眼。
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