Janet吃完2個便當 4月孕肚像吹氣球一樣現形了！
2017/05/11 09:44
Janet昨天曬出孕肚照，曲線明顯飽滿不少。（翻攝Instagram）
〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「Janet」謝怡芬和老公George結婚2年多，遠距離戀愛的他們平時僅能靠視訊解思愁，日前Janet開心宣布懷孕4個月，昨天她再次曬出孕肚照，肚子明顯比之前更大，謝媽媽更興奮摸著自己的肚子表示：「我的小西瓜跑出來跟你們打招呼！」
Janet昨天先是在Instagram上發文表示：「今天突然特別的餓...」食慾特佳的她一口氣吃了兩個便當，飽餐一頓後她又上傳與周遭朋友的自拍合照：「吃完兩個便當，我的小西瓜跑出來跟你們打招呼！」只見照片中，Janet穿著一件綠色洋裝，孕肚飽滿的曲線一覽無遺，不少粉絲都驚呼Janet孕肚變化好快，紛紛留言：「肚子好大」、「像吹氣球一樣！」
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