網友膩了林奕含性侵議題 呂秋遠：日夜被折磨才令人厭煩

呂秋遠（左）對許多網友厭煩林奕含的新聞，感到不以為意。（合成圖，翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕才女作家林奕含疑遭補教老師陳星（陳國星）誘姦一案，議題持續延燒，對此，有網友指責該補教老師，也有網友反過來將矛頭指向林奕含，認為她應該要早點告發狼師，這些事後諸葛，卻讓呂秋遠律師相當不以為意，表示：「案發時立刻說，家人不會相信，案發很久才說，家人說，你怎麼不早說。」

林奕含自殺案引起各界關注，也讓台灣家庭的性教育引起討論，面對大量的性侵害議題轟炸，不少網友都感到相當厭煩。對此，呂秋遠稍早在臉書發文表示，這樣的議題不單只是個新聞事件，許多的被害人從生活上、感情上、工作上會一直遇到很多誤解：「請不要對於性侵害議題厭煩。因為對於這些人來說，日日夜夜的折磨，才是真的令人厭煩，而他們，經常找不到出路。就像被火燒過一樣，會好，但是永遠疤痕都在。」

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