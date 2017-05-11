限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

網友膩了林奕含性侵議題 呂秋遠：日夜被折磨才令人厭煩

2017/05/11 11:12

呂秋遠（左）對許多網友厭煩林奕含的新聞，感到不以為意。（合成圖，翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕才女作家林奕含疑遭補教老師陳星（陳國星）誘姦一案，議題持續延燒，對此，有網友指責該補教老師，也有網友反過來將矛頭指向林奕含，認為她應該要早點告發狼師，這些事後諸葛，卻讓呂秋遠律師相當不以為意，表示：「案發時立刻說，家人不會相信，案發很久才說，家人說，你怎麼不早說。」

林奕含自殺案引起各界關注，也讓台灣家庭的性教育引起討論，面對大量的性侵害議題轟炸，不少網友都感到相當厭煩。對此，呂秋遠稍早在臉書發文表示，這樣的議題不單只是個新聞事件，許多的被害人從生活上、感情上、工作上會一直遇到很多誤解：「請不要對於性侵害議題厭煩。因為對於這些人來說，日日夜夜的折磨，才是真的令人厭煩，而他們，經常找不到出路。就像被火燒過一樣，會好，但是永遠疤痕都在。」

呂秋遠律師臉書全文：

相關新聞

推薦新聞
國師年收8位數 荷包滿滿身材變豐腴 國師年收8位數 荷包滿滿身材變豐腴
2017/05/11 06:44
金庸筆下小龍女 搖身一變執業律師 金庸筆下小龍女 搖身一變執業律師
2017/05/11 07:17
混血AV天后戀愛了！ 男友是菲律賓廚師 混血AV天后戀愛了！ 男友是菲律賓廚師
2017/05/11 11:06
（獨家）《有話好說》遭部會封殺？主持人暴怒拒當傳聲筒 （獨家）《有話好說》遭部會封殺？主持人暴怒拒當傳聲筒
2017/05/11 08:32
乘客要求「幫我吹一下」 華航空姐竟豪爽答應 乘客要求「幫我吹一下」 華航空姐竟豪爽答應
2017/05/11 12:14
前夫女兒揭父外遇 李珮菁驚傳崩潰住院 前夫女兒揭父外遇 李珮菁驚傳崩潰住院
2017/05/11 07:56
網友膩了林奕含性侵議題 呂秋遠：日夜被折磨才令人厭煩 網友膩了林奕含性侵議題 呂秋遠：日夜被折磨才令人厭煩
2017/05/11 11:12
女星自曝愛上有婦之夫 寫解冤咒斬斷情絲 女星自曝愛上有婦之夫 寫解冤咒斬斷情絲
2017/05/11 08:53
豬哥亮再傳死訊 經紀人主治醫師否認「沒有吧！」 豬哥亮再傳死訊 經紀人主治醫師否認「沒有吧！」
2017/05/11 10:19
親友首度爆料 不認病危倒數-豬哥亮51還會和親友聊天 親友首度爆料 不認病危倒數-豬哥亮51還會和親友聊天
2017/05/11 06:00
國中學歷跳升研究所 陳亞蘭成豬哥亮學妹？ 國中學歷跳升研究所 陳亞蘭成豬哥亮學妹？
2017/05/11 08:28
經紀人疑為愛輕生 成陳曉東17年來心中的痛 經紀人疑為愛輕生 成陳曉東17年來心中的痛
2017/05/11 11:50
日本女星閃嫁富商 男方被抖劈腿2女有3私生子 日本女星閃嫁富商 男方被抖劈腿2女有3私生子
2017/05/11 08:15
豬哥亮病房現況公開！疑似親屬人士在門口探查 豬哥亮病房現況公開！疑似親屬人士在門口探查
2017/05/11 12:39
恭喜！鍾欣怡宣布有「小白點」 超音波證實懷男丁 恭喜！鍾欣怡宣布有「小白點」 超音波證實懷男丁
2017/05/11 08:33
「有好爸爸很重要」 千億富少把妹兼談心 「有好爸爸很重要」 千億富少把妹兼談心
2017/05/11 11:55
酒後爆粗怨白百何 陳羽凡崩潰「山高水遠，江湖再見」 酒後爆粗怨白百何 陳羽凡崩潰「山高水遠，江湖再見」
2017/05/11 09:35
《追殺比爾》男星突傳離世 享壽77歲 《追殺比爾》男星突傳離世 享壽77歲
2017/05/11 10:11
宋仲基獻吻！女星嗨到表情失守被罵「有私心」 宋仲基獻吻！女星嗨到表情失守被罵「有私心」
2017/05/11 12:26
Janet吃完2個便當 4月孕肚像吹氣球一樣現形了！ Janet吃完2個便當 4月孕肚像吹氣球一樣現形了！
2017/05/11 09:44
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.