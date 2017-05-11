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《RM》全昭旻簽約台經紀公司 嚮往浪漫愛情

2017/05/11 08:51

全昭旻近來加入韓綜《RUNNING MAN》人氣飆漲。（世紀天下提供）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕南韓女星全昭旻上月剛加入韓綜《RUNNING MAN》，率真魅力立刻擄獲大批粉絲，過去多以戲劇作演出為主的她，日前也確定與台灣經紀公司世紀天下簽約，準備進軍華語市場。而加盟同公司的還有在韓劇《壞傢伙們》中，展現帥氣身手的趙東赫， 2人都表示希望能參與台灣作品演出。

「RM」上月來台出外景，全昭旻與台灣擦身而過，最後去了日本大阪拍攝，讓滿心期待來台的她，小小失落。「因為從沒去過台灣，希望下一次能去逛路邊攤、吃小吃」。她透露曾看過台片《不能說的秘密》、《我的少女時代》，笑稱「台灣電影好像都很陽光浪漫」，放話希望參與台片演出。

趙東赫加盟台經紀公司，希望盡快參與台灣作品演出。（世紀天下提供）

而同樣選擇加盟的韓星趙東赫，先前在韓劇《壞傢伙們》展現俐落身手，他表示一直都很嚮往參與華語作品的演出，希望能盡快到台灣發展，就算當新人都沒問題。而同公司的大師兄吳子浩對於師弟的加入，也表示相當期待，已經準備好要帶趙東赫去釣蝦，練武術對打，好好切磋一番。此外，「壞傢伙們」第二季即將開拍，原班人馬金相中、馬東錫、朴海鎮、趙東赫是否會繼續演出，仍是未知數，若有機會，他也鬆口表示會考慮。

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