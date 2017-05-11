兒棄醫讀電機 邰智源泛淚「小孩真的長大了」

邰智源「四冠王」的兒子邰靖，決定放棄醫學，就讀台大電機系。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕邰智源「四冠王」的兒子邰靖，決定放棄醫學，就讀台大電機系，理由無他，唯愛打電動！父子倆接受《TVBS看板人物》方念華專訪，邰智源透露，兒子國一時，他曾因邰靖從早到晚都在打電動而「大抓狂」，把電動全丟到垃圾桶，但冷靜後邰智源反思自己，為何要剝奪兒子喜歡的東西？換位思考後，邰智源把電玩器材全放回去，跟邰靖說：「以後你自己管理你的時間」。

製作單位把邰靖學測成績單做成大背板，邰智源決定帶回家當傳家之寶。（TVBS提供）

對於兒子課業學習，常「狀況外」的邰智源，笑說自己太忙，頂多負責兒子飲食︰「你要吃什麼，爸等下買給你。」謙稱自己沒有教導兒子，只要邰靖知道「人生最重要的價值，是自由！」邰智源說，他不能陪兒子一輩子，所以不太干涉邰靖，讓他獨立成長。

邰智源、邰靖接受《TVBS看板人物》方念華專訪。（TVBS提供）

另外，現場並回顧邰靖小時候說相聲的畫面，只見邰智源眼眶泛淚，頻說︰「好可愛」，感嘆時間太快，小孩一下子就長大了！邰智源說，五歲的邰靖就挺獨立，陪兒子玩打仗遊戲，他認真地當正式演出，搬刀槍道具，小邰靖竟回他︰「先等一下，我現在先忙，忙完再跟你玩！」大人般的口吻，讓邰智源哭笑不得。