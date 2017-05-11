女星自曝愛上有婦之夫 寫解冤咒斬斷情絲

Albee自曝先前意亂情迷愛上有婦之夫，求助師傅後才有效斬斷情緣。（衛視中文台提供）

〔記者洪素津／台北報導〕李亮謹、Albee錄衛視中文台《一袋女王》分享她們身邊遇到難以科學解釋的經驗，其中Albee自曝先前意亂情迷愛上有婦之夫，求助師傅後才有效斬斷情緣，另外李亮謹則隨好兄弟跟回家，導致她運勢超低迷，完全沒工作找上門。

Albee同時自爆幾年前無意中愛上一位有婦之夫，甚至一度甘願當狐狸精，當時心情五味雜陳，宮廟的師父告訴她兩個人前世有些因緣，但僅是親戚關係，因此Albee才會對他有不一樣的情意，要協助她斬斷情絲，因為擔憂Albee會狠不下心，師父特地要她寫108遍的解冤咒轉事業運，神奇的是，當Albee執行完畢後，不僅對那位男士不再有一絲異樣的情愫外，隨即有人來找她拍戲。

李亮瑾廢棄遊樂園拍古裝戲，好兄弟跟回家做客。（衛視中文台提供）

李亮瑾則說自己在一年前下中南部一個廢棄遊樂園拍古裝戲時，殺青回家後一直覺得渾身不對勁，家裡的狗狗一到晚上會對著空氣狂吠，她半夜睡覺醒來還撞見黑影飛過去，她自我安慰是飛蚊症，但那陣子她運勢低到一個工作都沒有，去宮廟拜拜的時候，碰上濟公師父才知道有好兄弟跟回家，師父指示她如何化解，要她回家牽引好兄弟來到廟裡進行超渡，李亮瑾說在過程中，當她騎車碰到紅綠燈時也會在心裡默念，一旁Albee天真詢問：「祂不能就直接坐在你的機車後座嗎？」引起現場爆笑。