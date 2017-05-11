限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

女星自曝愛上有婦之夫 寫解冤咒斬斷情絲

2017/05/11 08:53

Albee自曝先前意亂情迷愛上有婦之夫，求助師傅後才有效斬斷情緣。（衛視中文台提供）

〔記者洪素津／台北報導〕李亮謹、Albee錄衛視中文台《一袋女王》分享她們身邊遇到難以科學解釋的經驗，其中Albee自曝先前意亂情迷愛上有婦之夫，求助師傅後才有效斬斷情緣，另外李亮謹則隨好兄弟跟回家，導致她運勢超低迷，完全沒工作找上門。

Albee同時自爆幾年前無意中愛上一位有婦之夫，甚至一度甘願當狐狸精，當時心情五味雜陳，宮廟的師父告訴她兩個人前世有些因緣，但僅是親戚關係，因此Albee才會對他有不一樣的情意，要協助她斬斷情絲，因為擔憂Albee會狠不下心，師父特地要她寫108遍的解冤咒轉事業運，神奇的是，當Albee執行完畢後，不僅對那位男士不再有一絲異樣的情愫外，隨即有人來找她拍戲。

李亮瑾廢棄遊樂園拍古裝戲，好兄弟跟回家做客。（衛視中文台提供）

李亮瑾則說自己在一年前下中南部一個廢棄遊樂園拍古裝戲時，殺青回家後一直覺得渾身不對勁，家裡的狗狗一到晚上會對著空氣狂吠，她半夜睡覺醒來還撞見黑影飛過去，她自我安慰是飛蚊症，但那陣子她運勢低到一個工作都沒有，去宮廟拜拜的時候，碰上濟公師父才知道有好兄弟跟回家，師父指示她如何化解，要她回家牽引好兄弟來到廟裡進行超渡，李亮瑾說在過程中，當她騎車碰到紅綠燈時也會在心裡默念，一旁Albee天真詢問：「祂不能就直接坐在你的機車後座嗎？」引起現場爆笑。

相關新聞

推薦新聞
相隔35年 《天龍八部》阿紫現在長這樣 相隔35年 《天龍八部》阿紫現在長這樣
2017/05/11 06:28
國師年收8位數 荷包滿滿身材變豐腴 國師年收8位數 荷包滿滿身材變豐腴
2017/05/11 06:44
（獨家）搶先謝金燕開工 謝金晶談豬哥亮病況說... （獨家）搶先謝金燕開工 謝金晶談豬哥亮病況說...
2017/05/11 07:27
金庸筆下小龍女 搖身一變執業律師 金庸筆下小龍女 搖身一變執業律師
2017/05/11 07:17
《房仲女王》凍蒜日本第一美 北川景子紅到發紫 《房仲女王》凍蒜日本第一美 北川景子紅到發紫
2017/05/11 06:57
（獨家）《有話好說》遭部會封殺？主持人暴怒拒當傳聲筒 （獨家）《有話好說》遭部會封殺？主持人暴怒拒當傳聲筒
2017/05/11 08:32
親友首度爆料 不認病危倒數-豬哥亮51還會和親友聊天 親友首度爆料 不認病危倒數-豬哥亮51還會和親友聊天
2017/05/11 06:00
兒棄醫讀電機 邰智源泛淚「小孩真的長大了」 兒棄醫讀電機 邰智源泛淚「小孩真的長大了」
2017/05/11 08:35
女星自曝愛上有婦之夫 寫解冤咒斬斷情絲 女星自曝愛上有婦之夫 寫解冤咒斬斷情絲
2017/05/11 08:53
國中學歷跳升研究所 陳亞蘭成豬哥亮學妹？ 國中學歷跳升研究所 陳亞蘭成豬哥亮學妹？
2017/05/11 08:28
劉伊心怕被叫老 小9歲繼子沒喊「小媽」 劉伊心怕被叫老 小9歲繼子沒喊「小媽」
2017/05/11 08:48
小8退出《空姐》首播 臉書力挺「無條件支持」 小8退出《空姐》首播 臉書力挺「無條件支持」
2017/05/11 08:42
《RM》全昭旻簽約台經紀公司 嚮往浪漫愛情 《RM》全昭旻簽約台經紀公司 嚮往浪漫愛情
2017/05/11 08:51
沈玉琳為錢翻臉 黑人爆：借太少 沈玉琳為錢翻臉 黑人爆：借太少
2017/05/11 06:00
陳珮騏下毒手 蔡凡熙變豬頭 陳珮騏下毒手 蔡凡熙變豬頭
2017/05/11 06:00
酒後爆粗怨白百何 陳羽凡崩潰「山高水遠，江湖再見」 酒後爆粗怨白百何 陳羽凡崩潰「山高水遠，江湖再見」
2017/05/11 09:35
BY2甩騷擾陰霾 自費來台為這事…… BY2甩騷擾陰霾 自費來台為這事……
2017/05/11 08:45
Janet吃完2個便當 4月孕肚像吹氣球一樣現形了！ Janet吃完2個便當 4月孕肚像吹氣球一樣現形了！
2017/05/11 09:44
羅美玲結婚2周年 想幫兒添妹 羅美玲結婚2周年 想幫兒添妹
2017/05/11 06:00
Jolin新歌傳大愛 曲風讓媽媽決定 Jolin新歌傳大愛 曲風讓媽媽決定
2017/05/11 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.