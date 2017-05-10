鄧佳華喇國中妹 陸元琪：扯舌電擊！

陸元琪（左）對鄧佳華（右）頗有微詞。（合成圖，翻攝自陸元琪、鄧佳華臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鄧佳華日前在臉書上PO出和一名女國中生喇舌的影片，引起各界譁然，而袁惟仁的前妻陸元琪今日也在臉書直播中提到此事，雖然她怒稱要是自己女兒發生這種事，「一定把他（鄧）舌頭拉出來，然後拿電擊棒電他舌頭」，但也認為會發生這種事，要負最大責任的是父母。

鄧佳華（右）前天在臉書上貼出自己跟國中女生喇舌影片。（合成圖，截取自鄧佳華臉書）

陸元琪今日在臉書直播中稱，她覺得鄧佳華的父母應該要好好關心一下兒子的生活、不應該放棄孩子，要是有必要就送醫治療，且陸也強調，鄧會做出這種行為就是要大家注意他，而其中鄧最希望獲得關注的，應該就是父母。且看到這個事件後，陸也很擔心要是兒女身邊有這樣怪怪的孩子怎麼辦，被鄧錯誤引導的女孩價值觀一定都會出事。

陸還說，她贊成女方家長提告，如果是今天換作是她女兒被喇舌，她一定會把鄧舌頭拉出來、拿電擊棒電鄧的舌頭。不過理性來說，應該要有政府單位警察、或是輔導專業人士來管。對於鄧和國中妹的行為，陸認為是父母的問題較大，因為父母沒有放心思在孩子身上，才導致孩子價值觀偏差。

陸元琪在臉書直播中提到鄧佳華喇舌國中妹的事件。（翻攝自陸元琪臉書）

此外，陸最後也提及，其實當初她和袁惟仁離婚的消息曝光時，她最擔心的就是孩子到學校會被同學欺負，雖然由於經濟條件不如以往、家庭狀況也變成單親，孩子後來也確實有被嘲笑。不過陸告訴孩子說，爸媽離婚跟孩子沒有關係、不需要背負大人做不好的後果，更告誡孩子自己心態要健康。

相關影片：講鄧佳華約從8：30開始（影片擷取自陸元琪臉書，如遭移除敬請見諒）