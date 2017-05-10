限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

鄧佳華喇國中妹 陸元琪：扯舌電擊！

2017/05/10 22:22

陸元琪（左）對鄧佳華（右）頗有微詞。（合成圖，翻攝自陸元琪、鄧佳華臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鄧佳華日前在臉書上PO出和一名女國中生喇舌的影片，引起各界譁然，而袁惟仁的前妻陸元琪今日也在臉書直播中提到此事，雖然她怒稱要是自己女兒發生這種事，「一定把他（鄧）舌頭拉出來，然後拿電擊棒電他舌頭」，但也認為會發生這種事，要負最大責任的是父母。

鄧佳華（右）前天在臉書上貼出自己跟國中女生喇舌影片。（合成圖，截取自鄧佳華臉書）

陸元琪今日在臉書直播中稱，她覺得鄧佳華的父母應該要好好關心一下兒子的生活、不應該放棄孩子，要是有必要就送醫治療，且陸也強調，鄧會做出這種行為就是要大家注意他，而其中鄧最希望獲得關注的，應該就是父母。且看到這個事件後，陸也很擔心要是兒女身邊有這樣怪怪的孩子怎麼辦，被鄧錯誤引導的女孩價值觀一定都會出事。

陸還說，她贊成女方家長提告，如果是今天換作是她女兒被喇舌，她一定會把鄧舌頭拉出來、拿電擊棒電鄧的舌頭。不過理性來說，應該要有政府單位警察、或是輔導專業人士來管。對於鄧和國中妹的行為，陸認為是父母的問題較大，因為父母沒有放心思在孩子身上，才導致孩子價值觀偏差。

陸元琪在臉書直播中提到鄧佳華喇舌國中妹的事件。（翻攝自陸元琪臉書）

此外，陸最後也提及，其實當初她和袁惟仁離婚的消息曝光時，她最擔心的就是孩子到學校會被同學欺負，雖然由於經濟條件不如以往、家庭狀況也變成單親，孩子後來也確實有被嘲笑。不過陸告訴孩子說，爸媽離婚跟孩子沒有關係、不需要背負大人做不好的後果，更告誡孩子自己心態要健康。

相關影片：講鄧佳華約從8：30開始（影片擷取自陸元琪臉書，如遭移除敬請見諒）

相關新聞

推薦新聞
（獨家）豬家人首度開口 透露豬哥亮病況說... （獨家）豬家人首度開口 透露豬哥亮病況說...
2017/05/10 18:13
為丁字褲棄台保越 海倫清桃自褒始終如一 為丁字褲棄台保越 海倫清桃自褒始終如一
2017/05/10 18:01
貴婦版大S曬側臀 緊翹屁股蛋超誘人 貴婦版大S曬側臀 緊翹屁股蛋超誘人
2017/05/10 15:02
（影音）不忍劉伊心嫁大24歲CEO 母親郵輪上冰釋 （影音）不忍劉伊心嫁大24歲CEO 母親郵輪上冰釋
2017/05/10 15:48
「綠帽戴成這樣」 陳羽凡醉認白百何出軌 「綠帽戴成這樣」 陳羽凡醉認白百何出軌
2017/05/10 15:13
林吟蔚解放下側雪乳 F彈撐爆短T恤 林吟蔚解放下側雪乳 F彈撐爆短T恤
2017/05/10 18:41
粉絲尖叫！紅髮艾德10月將來台首度開唱 粉絲尖叫！紅髮艾德10月將來台首度開唱
2017/05/10 17:12
打玻尿酸大過敏 六月俏臉腫成麵包超人 打玻尿酸大過敏 六月俏臉腫成麵包超人
2017/05/10 21:10
雪莉大叔控！ 新歡起底是大11歲品牌主管 雪莉大叔控！ 新歡起底是大11歲品牌主管
2017/05/10 16:58
《角頭2》逼真槍戰畫面外流 警方電話被打爆！ 《角頭2》逼真槍戰畫面外流 警方電話被打爆！
2017/05/10 15:44
（專訪）90歲文夏反安樂死 老伴疾呼：插管也要救 （專訪）90歲文夏反安樂死 老伴疾呼：插管也要救
2017/05/10 22:28
婚禮之歌獻這首 田馥甄為林宥嘉夫婦驕傲 婚禮之歌獻這首 田馥甄為林宥嘉夫婦驕傲
2017/05/10 15:18
（獨家）J.K.羅琳來台取景 竟遭政府機關當詐騙集團 （獨家）J.K.羅琳來台取景 竟遭政府機關當詐騙集團
2017/05/10 17:03
經紀人狂言喇舌求生存 陳沂怒揭鄧佳華炒作內幕 經紀人狂言喇舌求生存 陳沂怒揭鄧佳華炒作內幕
2017/05/10 18:48
藍正龍解褲頭狠侵犯 林依晨走出角色有妙招 藍正龍解褲頭狠侵犯 林依晨走出角色有妙招
2017/05/10 19:04
李東健閃婚秒當爸 合體老婆甜曝熱戀關鍵 李東健閃婚秒當爸 合體老婆甜曝熱戀關鍵
2017/05/10 17:50
（影音）張清芳高唱我還年輕 戳高怡平被甩傷心事 （影音）張清芳高唱我還年輕 戳高怡平被甩傷心事
2017/05/10 20:23
（獨家）逼真槍戰引恐慌 角頭2出品人：只是想拍好電影 （獨家）逼真槍戰引恐慌 角頭2出品人：只是想拍好電影
2017/05/10 18:23
全昭彌爸合作宋仲基 爆料他「完美得讓人討厭」 全昭彌爸合作宋仲基 爆料他「完美得讓人討厭」
2017/05/10 18:35
林依晨學壞了 伸手摸人夫胸膛 林依晨學壞了 伸手摸人夫胸膛
2017/05/10 22:12
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.