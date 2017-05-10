雪莉認愛！ 和大11歲新歡蜜遊古巴

雪莉（左）今認愛大11歲品牌總監金民俊。（翻攝自SBS funE）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕24歲女星雪莉日3月與大14歲饒舌歌手崔子3年情斷，把Instagram上過往甜蜜照全刪光。相隔2個多月，今雪莉再爆新戀情，新對象是大她11歲的品牌總監金民俊，小倆口已熱戀2個月，雪莉所屬經紀公司「SM娛樂」也已對外發表聲明，認了戀情。

雪莉PO出古巴旅行照，反光映出男性倒影，疑和男友一起同遊。（翻攝自雪莉Instagram）

據《SBS funE》網站報導，金民俊是知名嘻哈品牌「360 SOUNDS」總監，在梨泰院也有經營餐廳副業，他與雪莉是在年初透過朋友認識，2個月前確認彼此心意，發展成交往關係。由於雪莉個性不愛躲躲藏藏，小倆口常被目擊在梨泰院甜蜜約會。雪莉所屬經紀公司「SM娛樂」稍早發表聲明，表示2人對彼此互有好感，因為男方是一般人，希望外界多給小倆口空間。

此外，雪莉目前人正在古巴度假，作風豪放的她，曬出多張美照，被抓包激凸沒穿內衣，照片中也因反光映出一名男性倒影，外界多推測這是小倆口的愛之旅。

雪莉（右）與大11歲品牌總監金民俊甜蜜合照。（翻攝自雪莉Instagram）