限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

雪莉認愛！ 和大11歲新歡蜜遊古巴

2017/05/10 21:34

雪莉（左）今認愛大11歲品牌總監金民俊。（翻攝自SBS funE）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕24歲女星雪莉日3月與大14歲饒舌歌手崔子3年情斷，把Instagram上過往甜蜜照全刪光。相隔2個多月，今雪莉再爆新戀情，新對象是大她11歲的品牌總監金民俊，小倆口已熱戀2個月，雪莉所屬經紀公司「SM娛樂」也已對外發表聲明，認了戀情。

雪莉PO出古巴旅行照，反光映出男性倒影，疑和男友一起同遊。（翻攝自雪莉Instagram）

據《SBS funE》網站報導，金民俊是知名嘻哈品牌「360 SOUNDS」總監，在梨泰院也有經營餐廳副業，他與雪莉是在年初透過朋友認識，2個月前確認彼此心意，發展成交往關係。由於雪莉個性不愛躲躲藏藏，小倆口常被目擊在梨泰院甜蜜約會。雪莉所屬經紀公司「SM娛樂」稍早發表聲明，表示2人對彼此互有好感，因為男方是一般人，希望外界多給小倆口空間。

此外，雪莉目前人正在古巴度假，作風豪放的她，曬出多張美照，被抓包激凸沒穿內衣，照片中也因反光映出一名男性倒影，外界多推測這是小倆口的愛之旅。

雪莉（右）與大11歲品牌總監金民俊甜蜜合照。（翻攝自雪莉Instagram）

相關新聞

推薦新聞
（獨家回應）郭泰源2度罹癌 張瓊姿堅喊「我不怕累！」 （獨家回應）郭泰源2度罹癌 張瓊姿堅喊「我不怕累！」
2017/05/10 16:28
（影音）吳奇隆前妻再曝離婚主因 被繼女逼問小三史 （影音）吳奇隆前妻再曝離婚主因 被繼女逼問小三史
2017/05/10 16:33
靠夫壓靠爸！ 奶茶妹身家1700億 登最年輕富豪 靠夫壓靠爸！ 奶茶妹身家1700億 登最年輕富豪
2017/05/10 16:45
貴婦版大S曬側臀 緊翹屁股蛋超誘人 貴婦版大S曬側臀 緊翹屁股蛋超誘人
2017/05/10 15:02
為丁字褲棄台保越 海倫清桃自褒始終如一 為丁字褲棄台保越 海倫清桃自褒始終如一
2017/05/10 18:01
（影音）不忍劉伊心嫁大24歲CEO 母親郵輪上冰釋 （影音）不忍劉伊心嫁大24歲CEO 母親郵輪上冰釋
2017/05/10 15:48
47歲男星死會了 老婆主動這樣做好浪漫 47歲男星死會了 老婆主動這樣做好浪漫
2017/05/10 13:58
粉絲尖叫！紅髮艾德10月將來台首度開唱 粉絲尖叫！紅髮艾德10月將來台首度開唱
2017/05/10 17:12
林吟蔚解放下側雪乳 F彈撐爆短T恤 林吟蔚解放下側雪乳 F彈撐爆短T恤
2017/05/10 18:41
《角頭2》逼真槍戰畫面外流 警方電話被打爆！ 《角頭2》逼真槍戰畫面外流 警方電話被打爆！
2017/05/10 15:44
妹妹美翻60萬人嫁到法國 海倫清桃「我得不到的希望你能」 妹妹美翻60萬人嫁到法國 海倫清桃「我得不到的希望你能」
2017/05/10 21:01
17億身價艾瑪華森 男友媽滿意狂讚「準媳婦」 17億身價艾瑪華森 男友媽滿意狂讚「準媳婦」
2017/05/10 13:06
被問陳星 黑人低調：需要保護更多無辜的人 被問陳星 黑人低調：需要保護更多無辜的人
2017/05/10 12:48
婚禮之歌獻這首 田馥甄為林宥嘉夫婦驕傲 婚禮之歌獻這首 田馥甄為林宥嘉夫婦驕傲
2017/05/10 15:18
藍正龍解褲頭狠侵犯 林依晨走出角色有妙招 藍正龍解褲頭狠侵犯 林依晨走出角色有妙招
2017/05/10 19:04
經紀人狂言喇舌求生存 陳沂怒揭鄧佳華炒作內幕 經紀人狂言喇舌求生存 陳沂怒揭鄧佳華炒作內幕
2017/05/10 18:48
Baby爆乳開高衩 緊身皮衣扮貓女辣翻 Baby爆乳開高衩 緊身皮衣扮貓女辣翻
2017/05/10 16:06
（獨家）逼真槍戰引恐慌 角頭2出品人：只是想拍好電影 （獨家）逼真槍戰引恐慌 角頭2出品人：只是想拍好電影
2017/05/10 18:23
打玻尿酸大過敏 六月俏臉腫成麵包超人 打玻尿酸大過敏 六月俏臉腫成麵包超人
2017/05/10 21:10
33歲女星自曝首次投票 網友酸：有啥好自豪 33歲女星自曝首次投票 網友酸：有啥好自豪
2017/05/10 14:28
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.