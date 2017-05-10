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董子健追妻嘴硬不表白 太早死會李冰冰開罰

2017/05/10 21:24

董子健（右）和孫怡（左）今日正式領證結婚。（翻攝自娛七爺微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國「天才戲精」董子健今日正式和女友孫怡領證結婚，雙雙以「23歲」輕齡晉身人夫人妻，連影后李冰冰調侃董子健太早步入婚姻殿堂。而當董子健和孫怡被問及戀愛細節時，董更被爆出「死不表白」！

董子健（右）和孫怡（左）日前透過雜誌宣布要結婚。（翻攝自《嘉人》微博）

董子健和孫怡從認愛以來就越閃越大方，如今直接結為連理，讓許多人都相當好奇兩人的戀愛過程。根據《新浪娛樂》報導，兩人當初是2015年在東京電影節相識，當時董子健下紅毯、孫怡上紅毯，男方對女方驚鴻一瞥、驚為天人，女方倒是看都沒看到男方。之後由於有工作邀約，兩人透過經紀人結識，才在北京正式見面。

見面之後，兩人不僅都對彼此互有好感，也頻繁聊天，不料董子健拖到認識後的第2個情人節都沒有要表白的意思，甚至被問確切在一起的時間，董子健也說「我是一個不顧及這些的人」。不過，孫怡倒是對於兩人第一次牽手記得很清楚，直呼是在去年夏天某個中午在大街上時。對於兩人的愛情，董子健形容就像「愛情文藝片」。

李冰冰（前）曾在微博曬出和小鮮肉男友（後）的不露臉合照。（翻攝自李冰冰微博）

事實上，董子健和孫怡從認愛以來普遍受到的祝福就多於看衰，而正式公布婚訊後，連影后李冰冰也在微博上恭賀，不過一開口就調侃董子健說「說好的花童呢」？搞笑表示為了懲罰說話不算話的董子健，只好讓他早點邁入已婚人士的行列，最後用不情願的口氣說「享受幸福去吧」！不過其實李冰冰自己才在今年年初認愛小鮮肉男友，因此許多粉絲也紛紛敲碗要她也趕快嫁了、加入人妻的行列。

李冰冰搞笑祝福董子健。（翻攝自李冰冰微博）

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