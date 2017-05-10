當眾問男星「戴不戴套」 網紅遭批性騷擾

黃軒（右）被網紅粉絲直接問怎麼才能睡到他，引起大批粉絲不滿。（合成圖，擷取自秒拍）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星黃軒在夯劇《羋月傳》中，飾演孫儷的初戀「黃歇」一角，人氣暴漲，暖男形象深植人心。近日，他出席活動時，被一名女嘉賓問「怎麼才能睡到你」、「戴不戴套」等辛辣問題，讓他當場相當尷尬，影片曝光後引起大批網軍暴怒，狂轟「根本是性騷擾」。

黃軒因演出電視劇《羋月傳》被中國粉絲封為「國民初戀」。（翻攝自黃軒微博）

黃軒近日出席活動為蠟像親自揭幕，蠟像館邀請網紅「燕公子」擔任嘉賓，一上台就問黃軒「你愛我嗎？」，讓他有點尷尬，但仍禮貌嘴甜說「愛大家」，隨後又問黃軒這輩子做過最瘋狂的事，他則回應「說走就走的旅行」，沒想到下一秒燕公子竟反問：「難道不是什麼不戴套之類的才叫瘋狂嗎？」讓黃軒相當尷尬。接著她又追問黃軒「粉絲怎樣才能睡到你？」、「我可以嗎？」讓黃軒只能傻笑。

黃軒近日出席活動時，被問「戴不戴套」讓他相當尷尬。（翻攝自黃軒微博）

然而燕公子在網路上憑著熱愛黃軒小有名氣，還曾寫過一篇文章「怎麼睡到黃軒」引起關注，除了網紅身分外，還是一名資深經紀人、北京福星傳媒副總裁，但影片曝光後，大批網軍轟她「噁心」、「這就是性騷擾」、「當眾調戲」，尺度拿捏不當。

