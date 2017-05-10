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周孝安露猛肌落漆 殺出張雁名搶愛陳敬宣

2017/05/10 20:18

周孝安（左）在《我的愛情不平凡》腹部受傷，陳敬宣為他解開襯衫扣子，肌肉若隱若現。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕周孝安在台視、三立週日偶像劇《我的愛情不平凡》對陳敬宣展開猛烈追求，原本看似順遂，豈料半途殺出學長張雁名，兩男搶愛互不相讓。

周孝安（左）在《我的愛情不平凡》面臨情敵張雁名威脅。（三立提供）

周孝安私下表示，自己沒遇過這樣的狀況，但是在決定追求心儀對象之前，一定會再三確認她是否有喜歡對象或是有無人追求，他說：「我會評估機率她對我的好感有多少，若超過5成，一定盡全力試試看。」陳敬宣則說現實生活中，沒有被同時追求，她笑講：「戲中被兩位帥哥卯足全力追，這種事只有在看小說時幻想過，結果拍戲居然讓我體會到了，首次感覺自己是個搶手貨！」

周孝安（右）與張雁名（左）在《我的愛情不平凡》同時追求陳敬宣。（三立提供）

此外，擁有健壯好身材的周孝安，在劇中首次脫卻是在很窘的狀態，戲中，他遇到仇家追殺，一刀刺中腹部，於是跑到醫院找陳敬宣幫忙，她解開襯衫扣子清理傷口，這一解讓周孝安的肌肉若隱若現，他好氣又好笑直呼：「沒想到是在這個狀態下稍微脫一點。」也希望下次能夠在「英雄救美」橋段展現健身有成的肌肉，看起來也比較帥。

周孝安（右）與張雁名在《我的愛情不平凡》同時追求陳敬宣。（三立提供）

陳敬宣近距離貼近周孝安，還幫他包紮，她表示當下情緒緊張又帶點擔心，非常認真在包紮沒有注意到他的胸肌，不過自己有偷偷戳一下，大讚：「結實感十足，而且手臂很Q，若是肥肉一定是軟的。」

周孝安演出《我的愛情不平凡》反應不俗。（三立提供）

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