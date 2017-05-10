限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

小布因這點錯失男主角 亞瑟接班《失落之城》

2017/05/10 19:21

查理漢納接演《失落之城》中原本要由布萊德彼特演出的男主角。（CatchPlay提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕電影《失落之城》改編自20世紀初一名英國探險家在亞馬遜人間蒸發的懸案，該片由「小布」布萊德彼特監製，原本最初他也想擔綱男主角，但和導演討論過後，為了忠於主角英國人的身分，只好忍痛退出，最後由魅力男星「亞瑟」查理漢納接任。

小布獨具慧眼在其原著《失落之城Z：亞馬遜的世紀探險之謎》爆紅前，就已相中版權、力邀威尼斯大導詹姆斯葛瑞執導演筒，雖從男主角退居幕後監製，但在創作和拍攝8年來仍全力支持。

查理漢納也沒白費小布苦心，演出大獲好評，查理笑說：「我很感謝布萊德彼特發掘了這個故事，將它搬上大銀幕，但我心裡更感謝他把這麼棒的角色讓給我。」

查理漢納笑稱要送男主角熱門人選班奈迪克1000朵玫瑰。（CatchPlay提供）

不過，其實男主角曾一度相中靠福爾摩斯一角大紅的英國男星班奈狄克康柏拜區，但他的妻子卻在開拍前傳出懷孕喜訊，他因而無法配合劇組長達5個月遠在亞馬遜雨林的拍攝，最後才輾轉由查理漢納接任。日前查理受訪被問到他想如何感謝班奈狄克，他大笑回答：「還好你提醒我，我確實忘了謝他，我想送他1000朵玫瑰應該夠意思了吧！」

《失落之城》將於6月2日在台上映。

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

相關新聞

推薦新聞
反擊陳星 馮光遠：林奕含早就發聲明 反擊陳星 馮光遠：林奕含早就發聲明
2017/05/10 12:17
（獨家）豬家人首度開口 透露豬哥亮病況說... （獨家）豬家人首度開口 透露豬哥亮病況說...
2017/05/10 18:13
陳妍希露胸腿躺浴缸 小籠包產後激瘦 陳妍希露胸腿躺浴缸 小籠包產後激瘦
2017/05/10 12:12
林宥嘉日本開新婚趴 舊愛鄧紫棋驚訝擠出兩個字 林宥嘉日本開新婚趴 舊愛鄧紫棋驚訝擠出兩個字
2017/05/10 13:28
（影音）吳奇隆前妻再曝離婚主因 被繼女逼問小三史 （影音）吳奇隆前妻再曝離婚主因 被繼女逼問小三史
2017/05/10 16:33
（獨家回應）郭泰源2度罹癌 張瓊姿堅喊「我不怕累！」 （獨家回應）郭泰源2度罹癌 張瓊姿堅喊「我不怕累！」
2017/05/10 16:28
靠夫壓靠爸！ 奶茶妹身家1700億 登最年輕富豪 靠夫壓靠爸！ 奶茶妹身家1700億 登最年輕富豪
2017/05/10 16:45
貴婦版大S曬側臀 緊翹屁股蛋超誘人 貴婦版大S曬側臀 緊翹屁股蛋超誘人
2017/05/10 15:02
譴責狼師 鄭弘儀：若是我，絕不會放過陳星 譴責狼師 鄭弘儀：若是我，絕不會放過陳星
2017/05/10 11:07
為丁字褲棄台保越 海倫清桃自褒始終如一 為丁字褲棄台保越 海倫清桃自褒始終如一
2017/05/10 18:01
「綠帽戴成這樣」 陳羽凡醉認白百何出軌 「綠帽戴成這樣」 陳羽凡醉認白百何出軌
2017/05/10 15:13
雪莉大叔控！ 新歡起底是大11歲品牌主管 雪莉大叔控！ 新歡起底是大11歲品牌主管
2017/05/10 16:58
林吟蔚解放下側雪乳 F彈撐爆短T恤 林吟蔚解放下側雪乳 F彈撐爆短T恤
2017/05/10 18:41
粉絲尖叫！紅髮艾德10月將來台首度開唱 粉絲尖叫！紅髮艾德10月將來台首度開唱
2017/05/10 17:12
被問陳星 黑人低調：需要保護更多無辜的人 被問陳星 黑人低調：需要保護更多無辜的人
2017/05/10 12:48
17億身價艾瑪華森 男友媽滿意狂讚「準媳婦」 17億身價艾瑪華森 男友媽滿意狂讚「準媳婦」
2017/05/10 13:06
黑人13年前親筆肉麻情書 范范每天帶身上 黑人13年前親筆肉麻情書 范范每天帶身上
2017/05/10 11:18
（獨家）J.K.羅琳來台取景 竟遭政府機關當詐騙集團 （獨家）J.K.羅琳來台取景 竟遭政府機關當詐騙集團
2017/05/10 17:03
婚禮之歌獻這首 田馥甄為林宥嘉夫婦驕傲 婚禮之歌獻這首 田馥甄為林宥嘉夫婦驕傲
2017/05/10 15:18
Baby爆乳開高衩 緊身皮衣扮貓女辣翻 Baby爆乳開高衩 緊身皮衣扮貓女辣翻
2017/05/10 16:06
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.