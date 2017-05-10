小布因這點錯失男主角 亞瑟接班《失落之城》

查理漢納接演《失落之城》中原本要由布萊德彼特演出的男主角。（CatchPlay提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕電影《失落之城》改編自20世紀初一名英國探險家在亞馬遜人間蒸發的懸案，該片由「小布」布萊德彼特監製，原本最初他也想擔綱男主角，但和導演討論過後，為了忠於主角英國人的身分，只好忍痛退出，最後由魅力男星「亞瑟」查理漢納接任。

小布獨具慧眼在其原著《失落之城Z：亞馬遜的世紀探險之謎》爆紅前，就已相中版權、力邀威尼斯大導詹姆斯葛瑞執導演筒，雖從男主角退居幕後監製，但在創作和拍攝8年來仍全力支持。

查理漢納也沒白費小布苦心，演出大獲好評，查理笑說：「我很感謝布萊德彼特發掘了這個故事，將它搬上大銀幕，但我心裡更感謝他把這麼棒的角色讓給我。」

查理漢納笑稱要送男主角熱門人選班奈迪克1000朵玫瑰。（CatchPlay提供）

不過，其實男主角曾一度相中靠福爾摩斯一角大紅的英國男星班奈狄克康柏拜區，但他的妻子卻在開拍前傳出懷孕喜訊，他因而無法配合劇組長達5個月遠在亞馬遜雨林的拍攝，最後才輾轉由查理漢納接任。日前查理受訪被問到他想如何感謝班奈狄克，他大笑回答：「還好你提醒我，我確實忘了謝他，我想送他1000朵玫瑰應該夠意思了吧！」

《失落之城》將於6月2日在台上映。

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