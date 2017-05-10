林吟蔚解放下側雪乳 F彈撐爆短T恤

林吟蔚在臉書大方露出渾圓的「南半球」，引起網友熱烈討論。（翻攝自林吟蔚臉書）

〔記者吳志偉／台北報導〕從選秀節目《超級偶像》出道的林吟蔚，是資深藝人安迪的女兒，擁有甜美外型和F奶傲人身材的她，昨天（9日）在臉書秀出火辣美照，尤其她呼之欲出的下側雪乳，幾乎快將T恤撐爆，看得網友鼻血狂噴。

林吟蔚擁有傲人F罩杯。（翻攝自林吟蔚臉書）

林吟蔚去年曾在臉書力挺同志，強調「愛無分別」，更自爆自己是雙性戀，表示：「沒錯，我是雙性戀，然後⋯怎麼樣了嗎？以愛為名，愛男生或愛女生，對我來說根本沒差。」勇敢做自己，獲得大批網友讚賞。

《超級偶像》出身的林吟蔚，常在臉書分享工作與生活點滴。（翻攝自林吟蔚臉書）

昨天林吟蔚PO出的照片中，上身穿著極短T恤，並且大方露出渾圓的「南半球」與粉絲打招呼，她俏皮地說：「可能是因為地球暖化，現在衣服布料越來越少了（？）」難得看到林吟蔚亮出「胸器」大解放，網友們忍不住大喊犯規，驚嘆：「太兇了吧」、「美的不像話」、「這犯規的身材，請幫我叫救護車失血過多了！」還有人表示「重點都偏掉了」，沒想到林吟蔚神回：「沒關係我沒才華哈哈哈。」

林吟蔚是安迪女兒。（翻攝自林吟蔚臉書） 林吟蔚勇敢承認自己是雙性戀。（翻攝自林吟蔚臉書）