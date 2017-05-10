（獨家）春風遭瞎指大街開槍 40字澄清文秒刪

玖壹壹春風（右）屢被和負面事件牽扯，這回又衰遭指控大街開槍。（記者趙世勳攝）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕日前有網友在街頭直擊槍戰場面，並貼到臉書「爆料公社」上分享，不料竟被猜測，影片中對著計程車司機開槍的光頭男，疑為玖壹壹團長春風，更直指「玖壹壹春風街頭開槍」，雖然證實其實是電影《角頭2：王者再起》的槍戰場面，但仍讓春風心情大受影響，原本在Instagram還強打精神澄清兼幫好友打片：「不是我啦！雖然我沒參與演出，不過這是我一個好大哥用心拍的電影，卡司非常猛！大家一定要支持！」但隨後又刪文。

春風因外型因素，再加上年輕時的討債背景，出道後雖然極力想洗刷「黑道」標籤，但仍難甩脫大眾既定印象，上個月又被捲入家人債務糾紛，屢屢和負面新聞做連結，也難怪他會感到無奈又沮喪。

而《角頭2》出品人張威縯和春風雖是好朋友，先前也盛傳春風將在《角頭2》中參一咖客串，但據悉春風因工作和檔期因素，已經確定不會出演《角頭2》，上週春風受訪被問到拍攝電影的進度也是一臉茫然。

玖壹壹春風原本還PO文澄清，但隨後又刪文。（翻攝自Instagram）