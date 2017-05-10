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女星家規曝光 竟遭嗆腥夫偷吃有理

2017/05/10 19:49

小倉優子被爆每天要老公說出10個喜歡她的地方。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕33歲的日本寫真女星小倉優子，去年開心宣布懷有第2胎，沒想到造型師老菊池勳卻趁她懷孕期間，劈腿她的同門師妹馬越幸子，讓兩人6年婚姻亮紅燈，小倉優子雖然第一時間原諒老公，但事後菊池勳卻色性不改，時常上酒店尋歡，讓她下定決心簽字離婚。小倉優子近日上節目談到離婚一事，卻被主持人批離婚是她造成的。

菊池勳（右）在小倉優子（左）懷孕6個月時，偷吃女方師妹馬越幸子。（翻攝自菊池勳Instagram）

據日媒《livedoor》報導，小倉優子今年3月正式離婚，並取得兩個兒子的監護權，為了養家，小倉優子也開始復出上節目賺錢。近日，小倉優子在知名主持人明石家秋刀魚的節目上，談到離婚問題，明石家秋刀魚表示他認識菊池勳，覺得對方是一個好人，稱兩人婚姻出現問題，錯的一方在於小倉優子，透露她曾訂下規定，要老公每天說出10個喜歡她的原因，讓現場觀眾相當驚訝。

小倉優子也坦言這是老公睡前必做的事，但只有新婚的3、4月有做到，完全不覺得是很有壓力的事，她還透露自己每天跟誰出去都會和老公報備，讓明石家秋刀魚忍不住嗆她「很煩人」。

馬越幸子因傳出不倫戀，火速遭到公司開除。（翻攝自微博）

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