「教導」鄧佳華 陳沂斥經紀人硬拗

陳沂（左圖）槓上鄧佳華（右圖右）的經紀人許東華（右圖中）。（合成圖，翻攝自陳沂、許東華臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鄧佳華自從爆紅以來頻頻惹事，昨日更為了和國中女生喇舌一事下跪道歉，而鄧的經紀人許東華為此也出面發聲，反問網友說：「當他們需要幫助的時候，你在哪裡？」不料此舉引發曾經找鄧直播、試圖幫助鄧的陳沂不滿，亮出對話截圖指控許和鄧踐踏她的善意，甚至還讓她蒙受「炒新聞」的罵名。而稍早，許東華也出面回應了！

陳沂今日在臉書亮出對話記錄打臉許東華是雙面人，更亮出自己當初的訪綱、證明自己是真心想幫助鄧，不料竟然反被許和鄧利用。而隨後，許東華也親自現身陳沂貼文下留言，澄清自己從未收過鄧一毛錢，只是3年前透過網路認識鄧之後，成為了唯一選擇留下來陪鄧的朋友。

許東華還透露，自己試著去了解鄧的背景，知道「（鄧）媽媽一個人扶養佳華和他妹，佳華有時候三餐不繼，介紹他工作，也因他的長相和過去拒絕他，他又沒朋友，只能從網路上交友」，對於鄧佳華，許只能盡勸導的責任，希望陳沂在批評自己之前可以多了解自己。

不過，陳沂對此相當不領情，直呼「請問我嚴正抗議被單方設穩定交往被利用炒新聞時，你的態度是什麼」？對於許東華解釋自己很喜歡她，已讀不回訊息是因為認為她會截圖，還自稱自己很內疚，陳沂也回嗆許「不要再硬凹（拗）了真的」。

陳沂臉書全文。（翻攝自陳沂臉書）

陳沂曬出訪綱證明誠意。（翻攝自陳沂臉書） 許東華回應陳沂。（翻攝自陳沂臉書）