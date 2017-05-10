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（獨家）逼真槍戰引恐慌 角頭2出品人：只是想拍好電影

2017/05/10 18:23

《角頭2》出品人張威縯（中）與片中主演鄒兆龍（左）合影。（翻攝自臉書）

〔記者吳琬婷／台北報導〕電影《角頭2》日前在林森北路拍攝鬥毆戲碼，其中槍擊場面太過逼真，不少民眾看了嚇到報警，也引來部分民眾抱怨。本報記者今天聯繫《角頭2》出品人張威縯，他無奈表示：「有打擾到民眾的地方我們道歉，但我們的初衷是想拍一部好電影。」

《角頭2》由鄒兆龍（右3）、王識賢（左2）飾演兩派黑幫老大，對峙場面張力十足。（資料照，記者陳逸寬攝）

《角頭2》昨晚外流出街頭鬥毆槍戰側拍片段，掀起網友熱議。張威縯今在臉書霸氣寫道：「《角頭2》是我用全部力量，跟劇組人員日以繼夜拚出來的，太寫實還是太真實我不知道！但是說過的話不會打折，《角頭》沒有的《角頭2》一次還給你們！」

電影《角頭2》槍戰鬥毆畫面外流。（翻攝自影片）

他受訪時表示，為求畫面真實，劇組特地延攬了南韓武術指導及香港爆破技術，整部片臨演超過萬人，另外，只要有打鬥畫面，一定是請專業武打老師上陣，粗估製作預算至少破億。

至於有網友說「妨礙社會安寧」、「教壞小孩」等評語，張威縯不服氣的表示，「為什麼好萊塢拍的電影，有髒話、有血腥、有暴力，大家都說好看，我們一樣寫實的拍黑幫電影，就被說是教壞小孩？」盼社會大眾也能支持認真製作的國片。

《角頭2》拍攝現場幕後照。（翻攝自臉書） ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

《角頭2》目前只剩前往珠海取景約兩天的戲份，後天將正式殺青，最快可望在今年底上映，張威縯誇口保證：「電影一定好看。」邀請觀眾屆時進電影院見真章。

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