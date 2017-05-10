限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

（圖輯影音）亮哲鼻交坤達 老婆傳訊關切

2017/05/10 18:28

〔記者陳逸寬／台北報導〕男男純愛BL（Boy's Love）劇《紅色氣球》由謝坤達、亮哲、方志友、徐韜、陳世承、吳子霏等人領銜主演，今舉行首映會，亮哲被拱與坤達牽手拍照，嚇得他要打給老婆報備，坤達連忙擦汗說「那我也打一下電話好了」，最後兩人加碼演出「磨鼻子」橋段。

亮哲（左）與坤達被拱牽手拍照。（記者陳逸寬攝）

會後受訪被問到「兩位直男怎麼被掰彎？」兩人一驚！坤達連忙打圓場說：「不要這樣！剛剛他（指亮哲）老婆都傳訊息來（關切）。」同時也表示，兩人雖不熟，但因此讓戲劇更有想像空間。

被拱牽手磨鼻，亮哲急摳老婆報備，坤達（右）連忙擦汗。（記者陳逸寬攝）最後兩人加碼演出「磨鼻子」。（記者陳逸寬攝）陳世承（左）則是被拱接吻徐韜。（記者陳逸寬攝）陳世承（左）最後親吻徐韜額頭。（記者陳逸寬攝）《紅色氣球》首映會，方志友（左）與吳子霏。（記者陳逸寬攝）《紅色氣球》首映會，方志友（左）與吳子霏。（記者陳逸寬攝）《紅色氣球》首映會，坤達（左）、亮哲。（記者陳逸寬攝）《紅色氣球》首映會，徐韜（左）、陳世承。（記者陳逸寬攝）《紅色氣球》首映會，徐韜（右起）、坤達、亮哲、陳世承。（記者陳逸寬攝）

相關新聞

推薦新聞
小布因這點錯失男主角 亞瑟接班《失落之城》 小布因這點錯失男主角 亞瑟接班《失落之城》
2017/05/10 19:21
「教導」鄧佳華 陳沂斥經紀人硬拗 「教導」鄧佳華 陳沂斥經紀人硬拗
2017/05/10 19:10
藍正龍解褲頭狠侵犯 林依晨走出角色有妙招 藍正龍解褲頭狠侵犯 林依晨走出角色有妙招
2017/05/10 19:04
（獨家）推掉J.K.羅琳？ 卓冠廷喊冤 （獨家）推掉J.K.羅琳？ 卓冠廷喊冤
2017/05/10 18:55
最美嬌妻陳妍嵐 張羅聚會獻暖場妙招 最美嬌妻陳妍嵐 張羅聚會獻暖場妙招
2017/05/10 18:53
經紀人狂言喇舌求生存 陳沂怒揭鄧佳華炒作內幕 經紀人狂言喇舌求生存 陳沂怒揭鄧佳華炒作內幕
2017/05/10 18:48
（獨家）春風遭瞎指大街開槍 40字澄清文秒刪 （獨家）春風遭瞎指大街開槍 40字澄清文秒刪
2017/05/10 18:32
（獨家）豬家人首度開口 透露豬哥亮病況說... （獨家）豬家人首度開口 透露豬哥亮病況說...
2017/05/10 18:13
為丁字褲棄台保越 海倫清桃自褒始終如一 為丁字褲棄台保越 海倫清桃自褒始終如一
2017/05/10 18:01
趙又廷低調約會 一路緊牽高圓圓放閃 趙又廷低調約會 一路緊牽高圓圓放閃
2017/05/10 17:56
單軌車垂直角上山 卜學亮賣命玩出好收視 單軌車垂直角上山 卜學亮賣命玩出好收視
2017/05/10 17:54
李東健閃婚秒當爸 合體老婆甜曝熱戀關鍵 李東健閃婚秒當爸 合體老婆甜曝熱戀關鍵
2017/05/10 17:50
瓊瑤食言？「愛成為火花」閃退臉書生變 瓊瑤食言？「愛成為火花」閃退臉書生變
2017/05/10 17:42
失控自譙廢物 陳艾琳認「發病了」 失控自譙廢物 陳艾琳認「發病了」
2017/05/10 17:32
持球桿砸破記者頭 酒醉陳羽凡攔車說教 持球桿砸破記者頭 酒醉陳羽凡攔車說教
2017/05/10 17:19
蔡詩芸開實境節目 揪王陽明玩深夜檔？ 蔡詩芸開實境節目 揪王陽明玩深夜檔？
2017/05/10 17:12
粉絲尖叫！紅髮艾德10月將來台首度開唱 粉絲尖叫！紅髮艾德10月將來台首度開唱
2017/05/10 17:12
（影音）安心亞拿針扎手自虐 一天6餐狂長肉 （影音）安心亞拿針扎手自虐 一天6餐狂長肉
2017/05/10 17:09
（獨家）J.K.羅琳來台取景 竟遭政府機關當詐騙集團 （獨家）J.K.羅琳來台取景 竟遭政府機關當詐騙集團
2017/05/10 17:03
（影音）亮哲坤達純愛男男戀 加碼指交磨鼻子 （影音）亮哲坤達純愛男男戀 加碼指交磨鼻子
2017/05/10 16:53
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.