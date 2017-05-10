（圖輯影音）亮哲鼻交坤達 老婆傳訊關切

〔記者陳逸寬／台北報導〕男男純愛BL（Boy's Love）劇《紅色氣球》由謝坤達、亮哲、方志友、徐韜、陳世承、吳子霏等人領銜主演，今舉行首映會，亮哲被拱與坤達牽手拍照，嚇得他要打給老婆報備，坤達連忙擦汗說「那我也打一下電話好了」，最後兩人加碼演出「磨鼻子」橋段。

亮哲（左）與坤達被拱牽手拍照。（記者陳逸寬攝）

會後受訪被問到「兩位直男怎麼被掰彎？」兩人一驚！坤達連忙打圓場說：「不要這樣！剛剛他（指亮哲）老婆都傳訊息來（關切）。」同時也表示，兩人雖不熟，但因此讓戲劇更有想像空間。

被拱牽手磨鼻，亮哲急摳老婆報備，坤達（右）連忙擦汗。（記者陳逸寬攝） 最後兩人加碼演出「磨鼻子」。（記者陳逸寬攝） 陳世承（左）則是被拱接吻徐韜。（記者陳逸寬攝） 陳世承（左）最後親吻徐韜額頭。（記者陳逸寬攝） 《紅色氣球》首映會，方志友（左）與吳子霏。（記者陳逸寬攝） 《紅色氣球》首映會，方志友（左）與吳子霏。（記者陳逸寬攝） 《紅色氣球》首映會，坤達（左）、亮哲。（記者陳逸寬攝） 《紅色氣球》首映會，徐韜（左）、陳世承。（記者陳逸寬攝） 《紅色氣球》首映會，徐韜（右起）、坤達、亮哲、陳世承。（記者陳逸寬攝）