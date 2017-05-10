SpeXial偉晉獻聲林明禎 幫以綸謀福利

林明禎（右）音樂會邀SpeXial主唱偉晉站台獻「聲」。（種子提供）

〔記者洪素津／台北報導〕「全民隊長」林明禎上月底發行新EP《#Me》，28日下午她將在台北華山Legacy舉辦「讚聲」音樂會，面對自己出道以來首次售票演出，林明禎除了精心醞釀歌單，今也公布音樂會上將特別邀請SpeXial的主唱偉晉跨刀相挺，當天將在台上與她對唱俏皮情歌。

SpeXial主唱偉晉（右）打趣以綸是林明禎粉絲。（種子提供）

林明禎和SpeXial主唱偉晉過去素未謀面，這回兩人合體在舞台上甜唱《My Only Love》，讓沒私交的兩人一開始有些害羞，談起這場音樂交流，偉晉誠實笑說，「其實第一時間收到這邀約很驚訝，腦子裡閃過的念頭一度是『怎麼不是找以綸來站台』！」原來，SpeXial團員以綸十分欣賞林明禎，甚至曾多次公開稱讚她是心目中的女神，偉晉笑稱自己代表「以綸」來會女神，身旁的工作人員則秒虧：「你確定音樂會準時出現？不會被嫉妒的團員給勒住脖子？」

偉晉（右）首獻嘉賓處女秀。（種子提供）

偉晉站台獻「聲」，讓林明禎多了一份信心，「因為當初錄音是分開錄，每次在校園都是我一人獨唱，這次終於有『男聲』可以在台上一起對唱，真的超期待。」而男主角偉晉則十分緊張，他解釋：「這是我出道以來第一次幫人站台當演唱會的嘉賓，心情無敵緊張，我超怕沒幫到明禎。」