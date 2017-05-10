全昭彌爸合作宋仲基 爆料他「完美得讓人討厭」

Matthew的女兒是人氣歌手全昭彌（左），父女倆感情十分要好。（翻攝自Instagram）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓女歌手全昭彌因參加選秀節目《SIXTEEN》及《PRODUCE 101》獲矚目，去年更從《PRODUCE 101》脫穎而出，以限定女團I.O.I成員身分出道，在台韓擁有一票死忠粉絲，她的父親Matthew甚至還曾客串夯劇《太陽的後裔》，在戲中扮演美國軍人和「劉大尉」宋仲基幹架，讓觀眾留下深刻的印象。日前Matthew錄製綜藝節目《Video Star》父母節特輯時，談到和宋仲基合作的感覺，爆料他「完美得讓人有點討厭」，表現了對宋仲基的超高評價。

荷蘭裔加拿大籍的Matthew透露，當時為了拍攝劇中的武打戲，他和宋仲基一起練習了2個月，一周2次、一次3小時，稱宋仲基的力氣比看起來更大，但不忘自信表示：「如果真的打起來的話，我應該會贏他。」接著Matthew也大大稱讚宋仲基在拍攝現場，總是非常體貼別人，笑說：「宋仲基討人厭的一面就是太八面玲瓏又完美無缺，拍戲的時候他會把自己個人的位子和水禮讓給我，甚至就連特別幫他準備的淋浴室，也會優先讓我使用，真的非常會照顧人。」並誇獎宋仲基就連英語都講得很好，證明「仲基歐巴」不僅是學霸，外語能力同樣十分優秀。

Matthew在節目爆料和宋仲基合作《太陽的後裔》的感覺，稱讚他「完美得讓人有點討厭」。（翻攝自Naver）