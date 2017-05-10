經紀人狂言喇舌求生存 陳沂怒揭鄧佳華炒作內幕

陳沂（左圖）怒揭鄧佳華（右圖右）和其經紀人許東華（右圖左）的黑暗面。（合成圖，翻攝自陳沂、許東華臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「FBL帥哥」鄧佳華和「吃屎哥」游兆霖日前因為在臉書上PO出和一名國中少女喇舌的影片，挨少女家長提告，昨日兩人便在鄧的經紀人許東華的陪同下下跪道歉。隨後，許東華在臉書PO文稱：「我想向所有批評的網友問：『當他們需要幫助的時候，你在哪裡？』」，不料此舉引發陳沂不滿，亮出對話截圖痛揭許東華的黑暗面。

陳沂（右）曾經找來鄧佳華（左）直播。（翻攝自陳沂臉書）

許東華昨日晚間在臉書發文說，昨日一整天都陪著鄧佳華和游兆霖接受媒體訪問以及向社會大眾道歉，然而他也反問那些辱罵的網友說「當他們需要幫助的時候，你在哪裡」？自稱自己也跟是大家一樣從網路上認識他們，經過長時間相處才變成朋友，雖然每次發生事情時都很令人無言，但「他們也只是在求生存罷了，沒人天生就想惹事」，直呼「如果想幫他們，你們早就聯絡上他們了」。

陳沂與許東華的對話記錄。（合成圖，翻攝自陳沂臉書）

沒想到，許東華此舉引發曾經找來鄧佳華直播、想幫助鄧的陳沂不滿，亮出和許東華的對話記錄痛斥：「當他們需要幫助的時候我站出來，而下場是什麼？」從截圖中可以看出，陳沂一開始詢問許為何會被鄧掛穩交，結果許打哈哈說應該是陳自己按到同意才會這樣，但陳表明自己當天有清楚跟鄧拒絕不只一次，鄧是明知故犯。

之後，陳沂再度傳訊息給許，稱當初會找鄧來直播就是因為被許想改變鄧的心感動、也想幫助鄧，結果後來輿論變成她在利用鄧炒知名度，許竟然讓她繼續被譴責。陳沂甚至還說，鄧佳華根本就沒有問題，他很清楚怎樣可以引起話題。沒想到，最後陳沂遭到許已讀不回。

對此，陳沂憤怒稱，在承受輿論無情攻擊的時候自己都沒有公開這些對話截圖，是因為她始終覺得「在社會打滾這麼多年，我一直告訴自己不要被噁心的世界改變，人沒有那麼壞」，但是今天看到許東華的發言讓她忍無可忍，才決定公開許和鄧的暗黑內幕。

許東華臉書全文。（翻攝自許東華臉書）

陳沂臉書全文。（翻攝自陳沂臉書）