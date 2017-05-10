單軌車垂直角上山 卜學亮賣命玩出好收視

卜學亮為《在台灣的故事》到梨山出外景，並體驗坐垂直單軌車。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕由卜學亮主持的三立台灣台《在台灣的故事》，昨（10日）首集有線收視率1.82，穩坐同時段行腳外景節目冠軍寶座，卜學亮表示還沒看到收視率前，心情很緊張，知道結果後真的很開心，他說：「我們會繼續努力，透過節目介紹，讓大家可以了解每一個真實的在地故事。」

卜學亮（左）為《在台灣的故事》到梨山出外景，還跟著台電工作人員抄電錶。（三立提供）

卜學亮昨晚也看了自己主持《在台灣的故事》，這趟梨山行讓他充滿許多回憶，無論是有讓他差點腿軟的60幾層樓高的流籠，或是跟著台電工作人員、郵差，騎著機車到交通不便的山區抄電錶跟送信，對他來說都是一段很愉快的體驗。不過最令卜學亮難忘的，就是搭乘梨山小火車（單軌車），他說：「這是我第一次搭小火車，跟我想像的完全不一樣，因為我看當地人坐在上面很輕鬆的來來去去，但當我悠閒坐上去，才知道有很多垂直的角度，感覺自己要掉到山下去，真的滿可怕。」

卜學亮為《在台灣的故事》到梨山出外景，並跟著郵差送信。（三立提供）

下週二（16日）卜學亮將前往蘇澳，用不一樣的角度看見地方之美，他也會搭船出海釣魚，他笑說：「這趟外景，讓我知道我可以長時間在船上不會暈船。」