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持球桿砸破記者頭 酒醉陳羽凡攔車說教

2017/05/10 17:19

中國媒體採訪車被陳羽凡破窗。（翻攝自微博）

〔記者盧家豪／綜合報導〕中國女星白百何先前被爆出軌，同小鮮肉秘會泰國還在街上大方調情，事後前夫陳羽凡自拍上網為女方澄清解圍，指兩人早兩年前就已協議離婚，跟著宣布退出娛樂圈。

陳羽凡砸破跟拍狗仔車窗後靠在門邊向記者訴苦。（翻攝自微博）

有中國媒體今曝光陳羽凡近期買醉後的脫序影片，陳羽凡先是拿高爾夫球桿砸爆採訪車車窗，害一名記者當場面部掛彩，接著則靠在車窗上一陣說教，數度語無倫次，看來醉得厲害。

報導指出，陳羽凡當天到KTV買醉澆愁，約凌晨4點搭車返家，途中發現有媒體跟拍氣到下車開砸，還對車內記者說：「家醜不外揚，是你媳婦（老婆），你理解一下好嗎？行嗎？換成你，你媳婦，XXX，我甚麼都沒做，你綠帽戴成這樣。」

白百何（左）爆出軌，陳羽凡在事件曝光後成為狗仔目標。（翻攝自微博）

接著陳羽凡又一陣訴苦，除不滿媒體緊迫盯人，還語帶威脅：「我敢拿高爾夫球桿削你這門削你這玻璃我就什麼都不怕」，最後陳羽凡則說自己還有兒子，近期真的被跟到怕，希望媒體幫幫他，讓事件趕快過去。期間陳羽凡也為打破車窗、害記者受傷道歉，留下一句「注意安全」便離開。

相較之下日前白百何路邊素顏抽菸被拍，遭網友指本人比照片圓潤，似乎未受到負面新聞影響。

陳羽凡與中國記者對話全文。（翻攝自微博）

☆飲酒過量，有害健康☆

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