（獨家）J.K.羅琳來台取景 竟遭政府機關當詐騙集團

英國奇幻小說《哈利波特》作者JK羅琳計畫來台選角。（美聯社）

〔記者許世穎／專訪〕以《哈利波特》紅遍全球的英國小說家J.K.羅琳，近期打算將表妹B.J.羅琳的小說《神秘之島》（暫譯，The Misfit Tribe: Secret of the Island Treasure）搬上大銀幕，今有消息指出，其中3個亞裔角色近日將來台灣徵選。製片劉濬嘉表示，因為自己在台中出生，所以建議美方在台選角及取景，但向政府部門提案，至今仍無下落，「好像被當成詐騙一樣」。

該書描述6位青少年挖掘到6樣寶物，因此擁有魔法力量，之後跟隨古代藏寶圖指引，抵達一座神祕島嶼展開冒險。目前需要的3位亞裔角色包括主角Genius，視覺年齡13歲，條件為長相可愛的天才兒童；Genius的姊姊，視覺年齡16~20歲，長相清秀、聰明伶俐；科技公司秘書視覺年齡28~35歲，條件是精明嚴謹。

J.K.羅琳近期打算將表妹B.J.羅琳的小說《神秘之島》搬上大銀幕。（翻攝Amazon）

電影由J.K.羅琳由與美國洛杉磯一家名為「綠寶石」的新製作公司合作，亞洲方面由製片劉濬嘉負責。他透露，一開始美方確實是想找中國演員，不過因為他本身是台灣人，所以希望美方能先考慮中國以外的演員，因此目前選角除了台灣，還包括香港、澳門、新加坡及馬來西亞，若沒有適合演員，就會找中國演員。

劉濬嘉表示，整個選角資料時間收到5月底，但台灣方面目前僅有50幾個人報名，藝人方面有童星出身的演員楊小黎、前黑澀會美眉「薔薔」林恩伶。他說自己2月返台，曾向一些經紀公司詢問，但對方大多不太相信有這麼大的案子會來台選角，也因為自己在台中出生，所以希望能夠在台中取景，但連絡台中市新聞局，承辦人員僅叫他把資料寄過去，但之後便沒下文。

他表示，由於他們公司對《神秘之島》投入8位數美金的投資，所以才可以給美方建議，但美商給的最後期限在5月底，並於6月份到亞洲進行選角。如果台灣的政府單位在這之前未回應，便會錯失取景機會，至於選角工作還是會進行，屆時台灣的演員會到亞洲其他地區進行選角。