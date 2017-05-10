失控自譙廢物 陳艾琳認「發病了」

陳艾琳稱昨日發病。（翻攝自陳艾琳臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「琳琳」陳艾琳過去因為時常幫網友解惑戀愛問題，曾出過兩性書籍《戀愛急救》，怎料之後被爆出和「MP魔幻力量」前鼓手阿翔婚姻觸礁，因此時常被酸民調侃「自打臉」。而昨日，琳琳無預警在臉書PO文稱「我對不起妳們，我沒有資格寫任何兩性的書籍」，甚至還自稱是廢物，嚇壞網友。事隔1日，琳琳才在臉書坦承其實昨天的自己發病了！

陳艾琳（右）和老公阿翔（左）的婚姻問題鬧得滿城風雨。（資料照，記者宋志雄攝）

今日，陳艾琳在臉書PO出長文認自己「昨天發病了」，並道歉說「發病時真的應該沒收手機的，讓你們擔心我很抱歉」。陳艾琳稱，發病的時候大腦裡會無法控制得出現負面的聲浪，甚至「配合著過往你不願接受的種種情節，或是未來令你害怕再度發生的幕幕畫面」，這讓她感覺就像被附身一般。

陳艾琳還說，她也不知道多久才能夠把壞掉的信心生回來，更說自己「時常還是恨了，還是痛了」。雖然腦中的痛苦就像把白紙揉爛再攤開，仍舊佈滿摺痕，但文末陳艾琳也正能量表示：「我慶幸我正被碰觸著、著色著，不只是我所在乎的人，還有這世界使人震懾的故事和景色。」而事實上，陳艾琳今年初被爆出呼麻，隨後她便自爆是因為有病在身，如今一發病就發悲文，可看出她真的受到病痛所苦。

陳艾琳昨日PO文稱自己是廢物。（翻攝自陳艾琳臉書）

陳艾琳臉書全文。（翻攝自陳艾琳臉書）

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