限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音）對幹中國市場 鍾孟宏邀戴立忍入《大佛》

2017/05/10 16:18

〔記者盧家豪／台北報導〕2017台北電影節今公布「國際新導演競賽」入選名單，12部入圍作品橫跨歐、亞、非等地，台灣則有新銳導演黃信堯的《大佛普拉斯》、黃熙的《強尼·凱克》，將同其餘作品角逐60萬的首獎。

2017第十九屆台北電影節國際新導演競賽入圍公佈記者會；鍾孟宏（左起）、黃信堯、黃熙、葉如芬。（記者陳奕全攝）

黃信堯原是紀錄片導演，曾獲第13屆台北電影獎百萬首獎、最佳紀錄片，《大佛普拉斯》是他首部劇情長片，由導演鍾孟宏、葉如芬監製，黃信堯說自己很幸運，「從沒想過跨足長片，自己不是學電影出身，常常很多地方想不通，幸好前輩在旁指導。」

《大佛普拉斯》是由黃信堯2014年入圍金馬最佳短片作品改編，請到導演鍾孟宏、葉如芬監製，中島長雄攝影，由戴立忍、張少懷、陳竹昇主演。戴立忍是中國電影圈黑名單，被問到是否擔心受到影響，鍾孟宏和葉如芬異口同聲，題材本身就與中國調性不合，況且好演員不會不用。

楊達敬出席第十九屆台北電影節「國際新導演競賽」入選名單記者會。（記者陳奕全攝）

至於黃熙的《強尼．凱克》則是侯孝賢監製、葉如芬出品，由柯宇綸、瑞瑪席丹及黃遠詮釋3名在台北生活、對未來有些失望的年輕人。黃熙認為，少有電影嘗試描述台北人的生活狀態，該片用一種類似紀錄片的方式拍攝3人的日常，相信能引起觀眾共鳴。

《大佛普拉斯》、《強尼．凱克》都將在台北電影節首映，之後分別預計於10月、12月在院線上片。

完整入圍名單：

台灣
黃信堯《大佛普拉斯》、黃熙《強尼．凱克》

美國
Kogonada《構築心方向》

中國
榮光榮《孩子不懼怕死亡，但是害怕魔鬼》、黃驥 大塚龍治《笨鳥》

以色列
哈妲絲班阿若雅《越愛越寂寞》

新加坡、泰國
陳敬音《親愛的大笨象》

法國、羅馬尼亞、保加利亞、卡達
柏登米利卡《陌路狂犬》

法國、西班牙、摩洛哥、卡達
奧利佛勒賽《我等行過阿特拉斯的幽谷》

法國、比利時、黎巴嫩
菲利浦梵樂福《烽火公寓》

法國、巴西、阿根廷
茱莉亞穆拉《單人舞，雙人屋》

法國、南非、德國、荷蘭
約翰特倫戈夫《割愛》

相關新聞

推薦新聞
反擊陳星 馮光遠：林奕含早就發聲明 反擊陳星 馮光遠：林奕含早就發聲明
2017/05/10 12:17
《通靈少女》造假？索非亞被同門師妹爆「不會辦事」 《通靈少女》造假？索非亞被同門師妹爆「不會辦事」
2017/05/10 09:23
陳國星婚外情聲明惹眾怒 朱學恆突破盲腸No.1 陳國星婚外情聲明惹眾怒 朱學恆突破盲腸No.1
2017/05/10 09:40
于美人自宅開直播 鄉民問索非亞：她家有鬼嗎 于美人自宅開直播 鄉民問索非亞：她家有鬼嗎
2017/05/10 08:13
林宥嘉日本開新婚趴 舊愛鄧紫棋驚訝擠出兩個字 林宥嘉日本開新婚趴 舊愛鄧紫棋驚訝擠出兩個字
2017/05/10 13:28
「沒能力卻野心想賺錢」 索非亞遭師父打臉 「沒能力卻野心想賺錢」 索非亞遭師父打臉
2017/05/10 10:20
遭爆密婚央視美女主播 韓紅忍20天終於說話了 遭爆密婚央視美女主播 韓紅忍20天終於說話了
2017/05/10 08:50
高克威「假人頭」再亂入 李易虧謝承均「金鐘影帝」 高克威「假人頭」再亂入 李易虧謝承均「金鐘影帝」
2017/05/10 08:08
47歲男星死會了 老婆主動這樣做好浪漫 47歲男星死會了 老婆主動這樣做好浪漫
2017/05/10 13:58
香港前主播大秀火辣比基尼 嬌喊熱狂噴汗 香港前主播大秀火辣比基尼 嬌喊熱狂噴汗
2017/05/10 08:04
自揭謊報罩杯多年 G奶女星上節目「真胸測試」 自揭謊報罩杯多年 G奶女星上節目「真胸測試」
2017/05/10 11:10
（影音）吳奇隆前妻再曝離婚主因 被繼女逼問小三史 （影音）吳奇隆前妻再曝離婚主因 被繼女逼問小三史
2017/05/10 16:33
（影音）不忍劉伊心嫁大24歲CEO 母親郵輪上冰釋 （影音）不忍劉伊心嫁大24歲CEO 母親郵輪上冰釋
2017/05/10 15:48
豬哥亮病房輪班生變 放飯飄香疑嗑熱炒 豬哥亮病房輪班生變 放飯飄香疑嗑熱炒
2017/05/10 14:06
貴婦版大S曬側臀 緊翹屁股蛋超誘人 貴婦版大S曬側臀 緊翹屁股蛋超誘人
2017/05/10 15:02
小三女星上空自拍 放送春光任人看 小三女星上空自拍 放送春光任人看
2017/05/10 12:03
郭泰源2度罹癌 張瓊姿傾吐「我不怕累！」 郭泰源2度罹癌 張瓊姿傾吐「我不怕累！」
2017/05/10 16:28
「有人用我名義恐嚇法官」 半百男星驚傳廁所被捕 「有人用我名義恐嚇法官」 半百男星驚傳廁所被捕
2017/05/10 09:19
靠夫壓靠爸！ 奶茶妹身家1700億 登最年輕富豪 靠夫壓靠爸！ 奶茶妹身家1700億 登最年輕富豪
2017/05/10 16:45
黑人13年前親筆肉麻情書 范范每天帶身上 黑人13年前親筆肉麻情書 范范每天帶身上
2017/05/10 11:18
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.