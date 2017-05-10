（影音）對幹中國市場 鍾孟宏邀戴立忍入《大佛》

〔記者盧家豪／台北報導〕2017台北電影節今公布「國際新導演競賽」入選名單，12部入圍作品橫跨歐、亞、非等地，台灣則有新銳導演黃信堯的《大佛普拉斯》、黃熙的《強尼·凱克》，將同其餘作品角逐60萬的首獎。

2017第十九屆台北電影節國際新導演競賽入圍公佈記者會；鍾孟宏（左起）、黃信堯、黃熙、葉如芬。（記者陳奕全攝）

黃信堯原是紀錄片導演，曾獲第13屆台北電影獎百萬首獎、最佳紀錄片，《大佛普拉斯》是他首部劇情長片，由導演鍾孟宏、葉如芬監製，黃信堯說自己很幸運，「從沒想過跨足長片，自己不是學電影出身，常常很多地方想不通，幸好前輩在旁指導。」

《大佛普拉斯》是由黃信堯2014年入圍金馬最佳短片作品改編，請到導演鍾孟宏、葉如芬監製，中島長雄攝影，由戴立忍、張少懷、陳竹昇主演。戴立忍是中國電影圈黑名單，被問到是否擔心受到影響，鍾孟宏和葉如芬異口同聲，題材本身就與中國調性不合，況且好演員不會不用。

楊達敬出席第十九屆台北電影節「國際新導演競賽」入選名單記者會。（記者陳奕全攝）

至於黃熙的《強尼．凱克》則是侯孝賢監製、葉如芬出品，由柯宇綸、瑞瑪席丹及黃遠詮釋3名在台北生活、對未來有些失望的年輕人。黃熙認為，少有電影嘗試描述台北人的生活狀態，該片用一種類似紀錄片的方式拍攝3人的日常，相信能引起觀眾共鳴。

《大佛普拉斯》、《強尼．凱克》都將在台北電影節首映，之後分別預計於10月、12月在院線上片。

完整入圍名單：

台灣

黃信堯《大佛普拉斯》、黃熙《強尼．凱克》

美國

Kogonada《構築心方向》

中國

榮光榮《孩子不懼怕死亡，但是害怕魔鬼》、黃驥 大塚龍治《笨鳥》

以色列

哈妲絲班阿若雅《越愛越寂寞》

新加坡、泰國

陳敬音《親愛的大笨象》

法國、羅馬尼亞、保加利亞、卡達

柏登米利卡《陌路狂犬》

法國、西班牙、摩洛哥、卡達

奧利佛勒賽《我等行過阿特拉斯的幽谷》

法國、比利時、黎巴嫩

菲利浦梵樂福《烽火公寓》

法國、巴西、阿根廷

茱莉亞穆拉《單人舞，雙人屋》

法國、南非、德國、荷蘭

約翰特倫戈夫《割愛》