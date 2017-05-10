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晉身人夫第一天 董子健曝初識孫怡就念念不忘

2017/05/10 16:41

董子健（左）和孫怡（右）今日正式登記結婚。（翻攝自《嘉人》微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國演員董子健今年雖然才要滿24歲，但優越的演技已經多次受到國際電影獎項入圍的肯定，且今日他更跟交往不到1年的女友孫怡登記結婚，可謂事業愛情兩得意。而董子健日前受訪時，也坦承自己很滿意現在的感情生活，更透露了他和孫怡初相識的情形！

孫怡（中）在東京電影節的美貌驚艷董子健。（翻攝自新浪娛樂）

根據《嘉人marie claire》報導，董子健和孫怡是在2015年認識，當時董子健在東京的電影節上第一次見到孫怡，女方的容貌讓他驚為天人，就此留下深刻印象，一直無法忘記。直到去年夏天，兩人才正式交往，並且於10月31日大方在微博認愛。

董子健（右）去年10月底認愛孫怡（左）。（翻攝自董子健微博）

此外，根據《南都娛樂周刊》報導，董子健坦承對於自己現在的感情狀態相當滿意，直呼「感情狀況很好，非常好」，更透露自己的愛情觀是「只要開心就可以了」。如今董子健和孫怡修成正果，不少人都相當替他們開心，不過根據《新浪娛樂》報導，董子健的工作人員表示兩人對於婚理自有安排，暫時不便對外透露，只能說兩人真的非常開心。

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