限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

靠夫壓靠爸！ 奶茶妹身家1700億 登最年輕富豪

2017/05/10 16:45

奶茶妹榮登富豪榜第29名，更是榜上最年輕的女富豪。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國網紅章澤天，2010年因拿著一杯奶茶的照片在網路上瘋傳，清新脫俗氣質讓她一夕成名，2015年與大15歲的千億CEO劉強東結婚，兩人育有一女，婚後的她不只當少奶奶，還擔任投資控股公司董事長，近日夫妻倆一起登上2017年「500富人榜」，她更是榜上最年輕的女富豪，坐擁人民幣388億家產（約台幣1700億）。

奶茶妹（左）與老公劉強東登上富豪榜第29名。（翻攝自Instagram）


《新財富》雜誌近日公布中國2017年「500富人榜」，王健林與29歲的獨子王思聰穩坐榜首，其次則是阿里巴巴的馬雲、順豐控股的王衛，最令人吸睛的是，年僅24歲的奶茶妹與老公劉強東，兩人排行第29名，堪稱是榜上最年輕的富豪。知情人士表示，作為投資新貴的她，能出現在「土豪榜」的名單中，足以見證其不俗的投資眼光及強大的人脈關係。

奶茶妹被讚是人生贏家。（翻攝自Instagram）


奶茶妹不僅外型亮眼，還是北京清華大學的高材生，畢業後曾至「微軟Bing搜索技術中心市場團隊」實習，實力備受肯定，她主要的投資是透過「東辰投資控股」，當時老公劉強東出資5千萬（約台幣2.2億），占一半股份，而她則擔任董事長，先前劉透露已將家中投資大權交給嫩妻，還公開大讚「我是把我家庭的投資分開，家庭的投資全部交給太太，她投得很優秀」，網友也認為她是「最年輕也是最漂亮的富豪」。

奶茶妹婚後不只當少奶奶，還擔任投資控股公司董事長。（翻攝自Instagram）

相關新聞

推薦新聞
反擊陳星 馮光遠：林奕含早就發聲明 反擊陳星 馮光遠：林奕含早就發聲明
2017/05/10 12:17
于美人自宅開直播 鄉民問索非亞：她家有鬼嗎 于美人自宅開直播 鄉民問索非亞：她家有鬼嗎
2017/05/10 08:13
林宥嘉日本開新婚趴 舊愛鄧紫棋驚訝擠出兩個字 林宥嘉日本開新婚趴 舊愛鄧紫棋驚訝擠出兩個字
2017/05/10 13:28
（獨家）愷樂5年筋肉男友身分曝光 曾衰捲呼麻被逮 （獨家）愷樂5年筋肉男友身分曝光 曾衰捲呼麻被逮
2017/05/10 10:47
「沒能力卻野心想賺錢」 索非亞遭師父打臉 「沒能力卻野心想賺錢」 索非亞遭師父打臉
2017/05/10 10:20
高克威「假人頭」再亂入 李易虧謝承均「金鐘影帝」 高克威「假人頭」再亂入 李易虧謝承均「金鐘影帝」
2017/05/10 08:08
47歲男星死會了 老婆主動這樣做好浪漫 47歲男星死會了 老婆主動這樣做好浪漫
2017/05/10 13:58
譴責狼師 鄭弘儀：若是我，絕不會放過陳星 譴責狼師 鄭弘儀：若是我，絕不會放過陳星
2017/05/10 11:07
凱特王妃停產不生老三 「兩個恰恰好」 凱特王妃停產不生老三 「兩個恰恰好」
2017/05/10 09:49
香港前主播大秀火辣比基尼 嬌喊熱狂噴汗 香港前主播大秀火辣比基尼 嬌喊熱狂噴汗
2017/05/10 08:04
自揭謊報罩杯多年 G奶女星上節目「真胸測試」 自揭謊報罩杯多年 G奶女星上節目「真胸測試」
2017/05/10 11:10
（影音）吳奇隆前妻再曝離婚主因 被繼女逼問小三史 （影音）吳奇隆前妻再曝離婚主因 被繼女逼問小三史
2017/05/10 16:33
昆凌孕媽咪拍寫真 手護6月肚噴母愛 昆凌孕媽咪拍寫真 手護6月肚噴母愛
2017/05/10 13:15
豬哥亮病房輪班生變 放飯飄香疑嗑熱炒 豬哥亮病房輪班生變 放飯飄香疑嗑熱炒
2017/05/10 14:06
貴婦版大S曬側臀 緊翹屁股蛋超誘人 貴婦版大S曬側臀 緊翹屁股蛋超誘人
2017/05/10 15:02
（影音）也太酷！《冰與火之歌》竟助攻文在寅選上南韓總統 （影音）也太酷！《冰與火之歌》竟助攻文在寅選上南韓總統
2017/05/10 08:22
郭泰源2度罹癌 張瓊姿傾吐「我不怕累！」 郭泰源2度罹癌 張瓊姿傾吐「我不怕累！」
2017/05/10 16:28
被問陳星 黑人低調：需要保護更多無辜的人 被問陳星 黑人低調：需要保護更多無辜的人
2017/05/10 12:48
「有人用我名義恐嚇法官」 半百男星驚傳廁所被捕 「有人用我名義恐嚇法官」 半百男星驚傳廁所被捕
2017/05/10 09:19
黑人13年前親筆肉麻情書 范范每天帶身上 黑人13年前親筆肉麻情書 范范每天帶身上
2017/05/10 11:18
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.