靠夫壓靠爸！ 奶茶妹身家1700億 登最年輕富豪

奶茶妹榮登富豪榜第29名，更是榜上最年輕的女富豪。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國網紅章澤天，2010年因拿著一杯奶茶的照片在網路上瘋傳，清新脫俗氣質讓她一夕成名，2015年與大15歲的千億CEO劉強東結婚，兩人育有一女，婚後的她不只當少奶奶，還擔任投資控股公司董事長，近日夫妻倆一起登上2017年「500富人榜」，她更是榜上最年輕的女富豪，坐擁人民幣388億家產（約台幣1700億）。

奶茶妹（左）與老公劉強東登上富豪榜第29名。（翻攝自Instagram）



《新財富》雜誌近日公布中國2017年「500富人榜」，王健林與29歲的獨子王思聰穩坐榜首，其次則是阿里巴巴的馬雲、順豐控股的王衛，最令人吸睛的是，年僅24歲的奶茶妹與老公劉強東，兩人排行第29名，堪稱是榜上最年輕的富豪。知情人士表示，作為投資新貴的她，能出現在「土豪榜」的名單中，足以見證其不俗的投資眼光及強大的人脈關係。

奶茶妹被讚是人生贏家。（翻攝自Instagram）



奶茶妹不僅外型亮眼，還是北京清華大學的高材生，畢業後曾至「微軟Bing搜索技術中心市場團隊」實習，實力備受肯定，她主要的投資是透過「東辰投資控股」，當時老公劉強東出資5千萬（約台幣2.2億），占一半股份，而她則擔任董事長，先前劉透露已將家中投資大權交給嫩妻，還公開大讚「我是把我家庭的投資分開，家庭的投資全部交給太太，她投得很優秀」，網友也認為她是「最年輕也是最漂亮的富豪」。

奶茶妹婚後不只當少奶奶，還擔任投資控股公司董事長。（翻攝自Instagram）