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泫雅19禁歌詞太露骨 新曲遭電視台禁播

2017/05/10 16:38

泫雅（中）和師弟團PENTAGON成員Hui及E'Dawn組成「Triple H」。（翻攝自STARNEWS）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星泫雅出道以來一直以性感形象著稱，大方展現火辣魔鬼身材。日前她與師弟團「Pentagon」成員Hui、E’Dawn組成「Triple H」，並推出新專輯，但主打歌《365 Fresh》MV不只床戲尺度大，還被網友批評影射有自殺意涵，備受爭議。今日又爆出新曲《是夢還是醒著》歌詞太過露骨，遭到南韓電視台禁播。

日前公開新歌《365 Fresh》MV被網友砲轟，尺度過大。（擷取自YouTube）

據韓媒《STARNEWS》報導，「Triple H」的新歌《是夢還是醒著》，歌詞有一段寫著「昨天晚上做了某件事，讓我們倆合為一體」，被指示在暗示男女之間的性愛，被KBS電視台判定是19禁歌曲，禁止在電視台播出。事實上，《365 Fresh》MV公開後，就被網友批評MV裡頭泫雅裸露和床戲尺度太大，會對未成年觀眾產生不良影響，也有人看過MV之後覺得影射自殺念頭，社會觀感不佳。

「Triple H」新歌遭電視台禁播。（翻攝自CUBE娛樂臉書）

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

相關影片：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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