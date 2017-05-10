微博PO文藏玄機 董子健孫怡今登記結婚

董子健（右）和孫怡（左）近期宣布結婚。（翻攝自《嘉人》微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕在《六弄咖啡館》中飾演「小綠」關閔綠的中國男星董子健，去年10月在微博認愛演員孫怡後，日前更被目擊和媽媽及女友現身婦產科。而月初，董子健和孫怡為雜誌合體拍攝的封面照流出，不僅標題直接打上「我們要結婚啦」，隨後董子健的工作人員也證實此事，消息一出震驚眾人。而今日，董子健和孫怡也正式在微博宣布婚訊了！

董子健（左）和孫怡（右）去年10月認愛。（翻攝自《嘉人》微博）

今日，董子健在微博發文，PO出一個男生從左邊探出頭來，並且右邊還冒出愛心的親吻表情符號，隨後孫怡也馬上轉發該微博，並PO出一個戴著白色頭紗的女生從右邊探出頭來，且左邊也冒出愛心的親吻表情符號，兩人終於正式在微博宣布婚訊。

董子健（右）和孫怡（左）合體拍攝雜誌。（翻攝自《嘉人》微博）

而根據《愛奇藝娛樂》報導，孫怡的經紀人也證實兩人確實是在今日領證結婚，對此許多粉絲都紛紛獻上祝福。此外，替董子健和孫怡拍攝夫妻雜誌的《嘉人marie claire》，今日也同步釋出兩人的照片，不過從照片中可以看見孫怡的小腹平坦，看來應該沒有懷孕。

孫怡和董子健在微博正式宣布婚訊。（翻攝自孫怡微博）