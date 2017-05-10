（影音）吳奇隆前妻再曝離婚主因 被繼女逼問小三史

馬雅舒（右）與吳奇隆（左）離婚後與澳籍男友再婚。（翻攝自吳奇隆、馬雅舒微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人吳奇隆與馬雅舒曾有過3年的婚姻，而現在兩人都有各自的家庭，馬雅舒改嫁澳洲男友羅伯特，日前兩人帶3個孩子上節目《媽媽是超人》，她與老公及繼女一同玩真心話大冒險，繼女所問的問題讓馬雅舒意外爆出她與吳奇隆離婚的原因。

馬雅舒在節目透露與吳奇隆離婚原因。（翻攝自秒拍）

馬雅舒13歲的繼女問說「妳為什麼和前夫分開」，讓馬雅舒有些措手不及，但她仍回答「我不想再為他做任何事，他對我也是如此，所以我們分開」，她還說自己可以為羅伯特做任何事，並表示「現在就可以為了他死」，更說她與吳奇隆之間失去了這種感覺，女兒又問兩人的關係是在羅伯特離婚前還離婚後開始的，雖然預告中沒有給出答案，但羅伯特已在微博表示自己與前妻的分歧早在認識馬雅舒前就開始了。

吳奇隆與劉詩詩再婚，感情十分甜蜜。（翻攝自臉書）

馬雅舒在節目上的表現引起許多人不滿，認為她每次上節目都要提到吳奇隆，根本是在消費他，還有人發現對於兩人離婚的原因，馬雅舒說過多個版本，包括因吳奇隆劈腿、性無能、婆媳關係不合、自己自私、太任性、吳奇隆太完美，加上這次的原因已有7個版本，吳奇隆的粉絲也怒轟：「隆哥現在很幸福，請馬小姐別刷存在感。」

影片點我