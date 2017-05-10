限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音）吳奇隆前妻再曝離婚主因 被繼女逼問小三史

2017/05/10 16:33

馬雅舒（右）與吳奇隆（左）離婚後與澳籍男友再婚。（翻攝自吳奇隆、馬雅舒微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人吳奇隆與馬雅舒曾有過3年的婚姻，而現在兩人都有各自的家庭，馬雅舒改嫁澳洲男友羅伯特，日前兩人帶3個孩子上節目《媽媽是超人》，她與老公及繼女一同玩真心話大冒險，繼女所問的問題讓馬雅舒意外爆出她與吳奇隆離婚的原因。

馬雅舒在節目透露與吳奇隆離婚原因。（翻攝自秒拍）

馬雅舒13歲的繼女問說「妳為什麼和前夫分開」，讓馬雅舒有些措手不及，但她仍回答「我不想再為他做任何事，他對我也是如此，所以我們分開」，她還說自己可以為羅伯特做任何事，並表示「現在就可以為了他死」，更說她與吳奇隆之間失去了這種感覺，女兒又問兩人的關係是在羅伯特離婚前還離婚後開始的，雖然預告中沒有給出答案，但羅伯特已在微博表示自己與前妻的分歧早在認識馬雅舒前就開始了。

吳奇隆與劉詩詩再婚，感情十分甜蜜。（翻攝自臉書）

馬雅舒在節目上的表現引起許多人不滿，認為她每次上節目都要提到吳奇隆，根本是在消費他，還有人發現對於兩人離婚的原因，馬雅舒說過多個版本，包括因吳奇隆劈腿、性無能、婆媳關係不合、自己自私、太任性、吳奇隆太完美，加上這次的原因已有7個版本，吳奇隆的粉絲也怒轟：「隆哥現在很幸福，請馬小姐別刷存在感。」

影片點我

相關新聞

推薦新聞
反擊陳星 馮光遠：林奕含早就發聲明 反擊陳星 馮光遠：林奕含早就發聲明
2017/05/10 12:17
陳國星婚外情聲明惹眾怒 朱學恆突破盲腸No.1 陳國星婚外情聲明惹眾怒 朱學恆突破盲腸No.1
2017/05/10 09:40
于美人自宅開直播 鄉民問索非亞：她家有鬼嗎 于美人自宅開直播 鄉民問索非亞：她家有鬼嗎
2017/05/10 08:13
林宥嘉日本開新婚趴 舊愛鄧紫棋驚訝擠出兩個字 林宥嘉日本開新婚趴 舊愛鄧紫棋驚訝擠出兩個字
2017/05/10 13:28
「沒能力卻野心想賺錢」 索非亞遭師父打臉 「沒能力卻野心想賺錢」 索非亞遭師父打臉
2017/05/10 10:20
遭爆密婚央視美女主播 韓紅忍20天終於說話了 遭爆密婚央視美女主播 韓紅忍20天終於說話了
2017/05/10 08:50
高克威「假人頭」再亂入 李易虧謝承均「金鐘影帝」 高克威「假人頭」再亂入 李易虧謝承均「金鐘影帝」
2017/05/10 08:08
47歲男星死會了 老婆主動這樣做好浪漫 47歲男星死會了 老婆主動這樣做好浪漫
2017/05/10 13:58
譴責狼師 鄭弘儀：若是我，絕不會放過陳星 譴責狼師 鄭弘儀：若是我，絕不會放過陳星
2017/05/10 11:07
香港前主播大秀火辣比基尼 嬌喊熱狂噴汗 香港前主播大秀火辣比基尼 嬌喊熱狂噴汗
2017/05/10 08:04
自揭謊報罩杯多年 G奶女星上節目「真胸測試」 自揭謊報罩杯多年 G奶女星上節目「真胸測試」
2017/05/10 11:10
（影音）吳奇隆前妻再曝離婚主因 被繼女逼問小三史 （影音）吳奇隆前妻再曝離婚主因 被繼女逼問小三史
2017/05/10 16:33
（影音）不忍劉伊心嫁大24歲CEO 母親郵輪上冰釋 （影音）不忍劉伊心嫁大24歲CEO 母親郵輪上冰釋
2017/05/10 15:48
「綠帽戴成這樣」 陳羽凡醉認白百何出軌 「綠帽戴成這樣」 陳羽凡醉認白百何出軌
2017/05/10 15:13
（影音）也太酷！《冰與火之歌》竟助攻文在寅選上南韓總統 （影音）也太酷！《冰與火之歌》竟助攻文在寅選上南韓總統
2017/05/10 08:22
小三女星上空自拍 放送春光任人看 小三女星上空自拍 放送春光任人看
2017/05/10 12:03
（贈獎）太妍逞胸曬逆天美照 下周登寶島會台粉 （贈獎）太妍逞胸曬逆天美照 下周登寶島會台粉
2017/05/10 12:21
被問陳星 黑人低調：需要保護更多無辜的人 被問陳星 黑人低調：需要保護更多無辜的人
2017/05/10 12:48
「有人用我名義恐嚇法官」 半百男星驚傳廁所被捕 「有人用我名義恐嚇法官」 半百男星驚傳廁所被捕
2017/05/10 09:19
靠夫壓靠爸！ 奶茶妹身家1700億 登最年輕富豪 靠夫壓靠爸！ 奶茶妹身家1700億 登最年輕富豪
2017/05/10 16:45
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.