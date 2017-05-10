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Baby爆乳開高衩 緊身皮衣扮貓女辣翻

2017/05/10 16:06

Angelababy長相甜美，當媽媽後依舊美麗。（翻攝自Angelababy微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星Angelababy於今年一月產下愛子小海綿，當了媽媽後仍不減她青春少女的一面，雜誌《時尚芭莎》今日在微博釋出了Angelababy所拍的封面照，照片中她大玩Cosplay，性感的模樣完全看不出來是一個孩子的媽。

Angelababy扮成金鋼狼（左）與月光仙子，造型令人驚艷。（翻攝自時尚芭莎微博）

在照片中可看到Angelababy扮成超級英雄金鋼狼與貓女，在金鋼狼的裝扮中，她穿著黑色緊身皮衣，大方開高衩爆乳，雖然下半身是以漫畫方式呈現，但仍十分養眼，打破金鋼狼陽剛的形象，而她頭戴網帽，大露深邃事業線，將貓女性感的神韻模仿得維妙維肖，另外她也綁起雙馬尾扮成月光仙子，性感中不失可愛，多張Cosplay的照片讓粉絲大飽眼福。

Angelababy的貓女造型十分性感。（翻攝自時尚芭莎微博）

雖然Angelababy年初才生下兒子，但不論是產前產後身材都十分纖細，也因此爆出代孕的傳聞，老公黃曉明立刻PO出她的大肚照打臉傳聞，而現在Angelababy的雜誌封面照曝光，讓人不禁訝異她的好身材，粉絲們也大讚她「根本是漫畫中走出來的美少女」。

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