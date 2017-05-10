限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

（影音）有這款？ 朋友調頭寸 沈玉琳嗆「借太少」

2017/05/10 14:16

沈玉琳（右）對黑人襲胸。（記者陳逸寬攝）〔記者粘湘婉／台北報導〕沈玉琳化身愛情達人主持YAHOO直播節目《愛情琳不靈》，今邀到黑人站台，2人一搭一唱展現好交情。先前黑人在臉書分享被粉絲「襲胸」的影片，今被沈玉琳笑虧外，他更伸出鹹豬手再現襲胸畫面，大讚「觸感好好，黑人不只會抖奶，胸肌還會唱歌哩」今黑人更爆料，沈玉琳先前為了朋友借6萬翻臉，沈笑回「我可以湊1百萬啊」，嫌對方借太少。

沈玉琳（右）邀請黑人錄網路直播節目《愛情琳不靈》。 （記者陳逸寬攝）母親節即將來臨，今沈玉琳開玩笑自爆「我都用錢解決啊」，他笑稱之前因為錄外景沒辦法回嘉義老家，只好打電話回家問候，被媽媽念了快10分鐘，最後他回：「媽，我有匯20萬回去。」媽媽立刻心花怒放，笑喊「收工」，玩笑話逗笑眾人。不過今年，他剛好工作有空檔，預計回嘉義陪媽媽度過溫馨母親節；黑人則是會帶老婆范范到上海出席活動。

今2人配合節目愛情主題，不約而同選擇「你血拚我埋單」打算送給老婆當母親節禮物，沈玉琳笑回：「這個很棒，因為我老婆都不太花錢」；而黑人則爆料，沈玉琳先前為了朋友借錢借6萬翻臉，「他居然打電話過去罵對方耶，說『我是哪邊得罪你，你只跟我借6萬』」認為對方借太少，笑翻眾人。

相關新聞

推薦新聞
（影音）對幹中國市場 鍾孟宏邀戴立忍入《大佛》 （影音）對幹中國市場 鍾孟宏邀戴立忍入《大佛》
2017/05/10 16:18
Baby爆乳開高衩 緊身皮衣扮貓女辣翻 Baby爆乳開高衩 緊身皮衣扮貓女辣翻
2017/05/10 16:06
不忍劉伊心嫁大24歲CEO 母親郵輪上冰釋 不忍劉伊心嫁大24歲CEO 母親郵輪上冰釋
2017/05/10 15:48
（影音）小8不再忙空姐 楊達敬等新妹 （影音）小8不再忙空姐 楊達敬等新妹
2017/05/10 15:34
（影音）《WE ARE ONE》MV上線聲援 115位藝人挺婚平 （影音）《WE ARE ONE》MV上線聲援 115位藝人挺婚平
2017/05/10 15:33
拍嗝、換尿布哪樣精通？baby練成十項全能 拍嗝、換尿布哪樣精通？baby練成十項全能
2017/05/10 15:18
婚禮之歌獻這首 田馥甄為林宥嘉夫婦驕傲 婚禮之歌獻這首 田馥甄為林宥嘉夫婦驕傲
2017/05/10 15:18
舊愛還是最美 辰亦儒撇四角戀：沒結婚對象 舊愛還是最美 辰亦儒撇四角戀：沒結婚對象
2017/05/10 14:51
Jolin琵琶別抱？新歌交給蔡媽決定 Jolin琵琶別抱？新歌交給蔡媽決定
2017/05/10 14:42
33歲女星自曝首次投票 網友酸：有啥好自豪 33歲女星自曝首次投票 網友酸：有啥好自豪
2017/05/10 14:28
豬哥亮病房輪班生變 放飯飄香疑嗑熱炒 豬哥亮病房輪班生變 放飯飄香疑嗑熱炒
2017/05/10 14:06
47歲男星死會了 老婆主動這樣做好浪漫 47歲男星死會了 老婆主動這樣做好浪漫
2017/05/10 13:58
34C香港大咪神 27歲生日禮物升格潛水員 34C香港大咪神 27歲生日禮物升格潛水員
2017/05/10 13:55
被說像Jolin 樂團主唱自嘲：蔡依林網襪沒破掉 被說像Jolin 樂團主唱自嘲：蔡依林網襪沒破掉
2017/05/10 13:44
林宥嘉日本開新婚趴 舊愛鄧紫棋驚訝擠出兩個字 林宥嘉日本開新婚趴 舊愛鄧紫棋驚訝擠出兩個字
2017/05/10 13:28
昆凌孕媽咪拍寫真 手護6月肚噴母愛 昆凌孕媽咪拍寫真 手護6月肚噴母愛
2017/05/10 13:15
17億身價艾瑪華森 男友媽滿意狂讚「準媳婦」 17億身價艾瑪華森 男友媽滿意狂讚「準媳婦」
2017/05/10 13:06
（影音）新蜘蛛人皮衣黑絲襪 反串熱舞騷拚蕾哈娜 （影音）新蜘蛛人皮衣黑絲襪 反串熱舞騷拚蕾哈娜
2017/05/10 13:04
去年染毒 韓星車柱赫又因酒駕遭起訴 去年染毒 韓星車柱赫又因酒駕遭起訴
2017/05/10 12:58
被問陳星 黑人低調：需要保護更多無辜的人 被問陳星 黑人低調：需要保護更多無辜的人
2017/05/10 12:48
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.