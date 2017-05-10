（影音）有這款？ 朋友調頭寸 沈玉琳嗆「借太少」

沈玉琳（右）對黑人襲胸。（記者陳逸寬攝）〔記者粘湘婉／台北報導〕沈玉琳化身愛情達人主持YAHOO直播節目《愛情琳不靈》，今邀到黑人站台，2人一搭一唱展現好交情。先前黑人在臉書分享被粉絲「襲胸」的影片，今被沈玉琳笑虧外，他更伸出鹹豬手再現襲胸畫面，大讚「觸感好好，黑人不只會抖奶，胸肌還會唱歌哩。」今黑人更爆料，沈玉琳先前為了朋友借6萬翻臉，沈笑回「我可以湊1百萬啊」，嫌對方借太少。

沈玉琳（右）邀請黑人錄網路直播節目《愛情琳不靈》。 （記者陳逸寬攝）母親節即將來臨，今沈玉琳開玩笑自爆「我都用錢解決啊」，他笑稱之前因為錄外景沒辦法回嘉義老家，只好打電話回家問候，被媽媽念了快10分鐘，最後他回：「媽，我有匯20萬回去。」媽媽立刻心花怒放，笑喊「收工」，玩笑話逗笑眾人。不過今年，他剛好工作有空檔，預計回嘉義陪媽媽度過溫馨母親節；黑人則是會帶老婆范范到上海出席活動。

今2人配合節目愛情主題，不約而同選擇「你血拚我埋單」打算送給老婆當母親節禮物，沈玉琳笑回：「這個很棒，因為我老婆都不太花錢」；而黑人則爆料，沈玉琳先前為了朋友借錢借6萬翻臉，「他居然打電話過去罵對方耶，說『我是哪邊得罪你，你只跟我借6萬』」認為對方借太少，笑翻眾人。