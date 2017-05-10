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貴婦版大S曬側臀 緊翹屁股蛋超誘人

2017/05/10 15:02

夏黃廉盈因長相和大S有高達90%的相似度，而有「貴婦版大S」之稱。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕名媛夏黃廉盈因長相和「大S」徐熙媛有高達90%相像度，迅速引起媒體關注，有「貴婦版大S」之稱，近日她當起「跟屁蟲」，陪經營夜店的老公夏天倫至峇里島工作，趁閒暇時光在臉書曬出多張性感泳裝照，好身材盡收眼底，誘人S型曲線，讓網友直讚「美翻了！」

夏黃廉盈體態纖瘦，靠運動練就出好身材。（翻攝自臉書）

夏黃廉盈陪老公夏天倫至峇里島工作。（翻攝自臉書）

夏黃廉盈7日陪老公夏天倫至峇里島工作，自嘲是跟屁蟲的她，一連3天在臉書曬出多張清涼照，她身穿紅色比基尼上衣，搭配白色高腰透視泳褲，露出修長美腿，隨後又曬出側身照，大炫平坦的腹部，傲人11字馬甲線，和誘人的屁股蛋，身上絲毫無任何贅肉，完全看不出她已經是2個孩子的媽，如此犯規的好身材，讓網友紛紛留言直呼「太不科學了！」、「看到你的身材我要減肥了」、「吼呦～簡直就是少女身材」、「辣媽～身材好好，看不出來有生過小孩欸，保養的很好，要向妳看齊！」。

夏黃廉盈擁有好身材，完全看不出她已是2個孩子的媽。（翻攝自臉書）

夏黃廉盈（右）陪老公夏天倫（左）至峇里島工作。（翻攝自臉書）

夏黃廉盈曬出比基尼辣照，讓網友直讚「美翻了！」（翻攝自臉書）

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