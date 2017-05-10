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（影片）30個巴掌啪啪啪！蔡凡熙帥臉被打成豬頭

2017/05/10 13:53

蔡凡熙（左）在《報告老師！怪怪怪怪物！》被陳珮騏痛打30個巴掌。（群星瑞智提供）〔記者許世穎／綜合報導〕由九把刀執導的《報告老師！怪怪怪怪物！》，今再釋出一隻「打巴掌」花絮，揭露一場蔡凡熙與陳珮騏對戲，被痛打30巴掌，被打完臉歪嘴斜、臉腫成豬頭，蔡凡熙一邊冰敷一邊說，「這是我這輩子第一次！」不過陳珮騏使力打出響亮的啪啪聲，卻笑稱自己只出三成力，讓蔡凡熙當場說「屁啦！」

該場戲是因為蔡凡熙飾演的問題學生痛毆班上學生之後，被班導師陳珮騏教訓，但他反而嬉皮笑臉頂嘴、甚至還伸出舌頭戲弄老師，老師陳珮騏一時情緒失控出手體罰學生。雙方一來一往的互嗆、劍拔駑張，蔡凡熙被打完巴掌後憤恨大爆發，爆淚但是要隱忍。

蔡凡熙被打完巴掌後憤恨大爆發、爆淚但是要隱忍。（群星瑞智提供）導演九把刀透露，這場戲一剛開始是借位，「後來發現真的不行，蔡凡熙也很聰明，自己要求要真打。」最後因應不同鏡位，總共扎扎實實打了近30個巴掌。蔡凡熙說，「我一直不敢看珮騏姐的眼睛！因為我有看她演的八點檔，她很兇，我很害怕、克服很久！但是我還是很努力一直看著她，謝謝珮騏姐手下留情。」

陳珮騏也說一開始看到蔡凡熙，覺得是外型帥帥的小屁孩，「但是相處後，覺得他很乖、很單純，對工作很用心且認真虛心學習。」她也透露，蔡凡熙相當貼心，被打巴掌還反過來安慰她沒關係，但實際上她只用了三成力道，「之前曾經有過在別齣戲用全力打一位男演員巴掌，結果那位男演員在接下來的兩個小時都沒有清醒過。」《報告老師！怪怪怪怪物！》7月28日全台上映。

陳珮騏在花絮中笑稱自己只出三成力。（翻攝自臉書）

《幕後直擊：蔡凡熙狂挨巴掌篇》：（相關影片取自臉書，如遭移除敬請見諒）

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