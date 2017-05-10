被問陳星 黑人低調：需要保護更多無辜的人

沈玉琳（右）邀請黑人錄網路直播節目《愛情琳不靈》。（記者陳逸寬攝）〔記者粘湘婉／台北報導〕沈玉琳主持YAHOO直播節目《愛情琳不靈》，今邀到黑人站台，2人笑稱彼此就像忘年之交，默契十足。而黑人多年前，曾到補習班陳星家中採訪，昨晚陳星發聲明撇清誘姦嫌疑，對此他低調不願多談，僅回：「我沒有資格說什麼，需要保護更多的人。」

才女作家林奕含上月底自縊身亡，林家父母表示愛女曾遭補習班狼師誘姦，補習班老師陳星成為頭號嫌疑人，黑人7年前主持節目，湊巧曾到陳星女兒家出外景，節目中他對於富麗堂皇的裝潢相當吃驚。

黑人陳建州被問起陳星事件，僅表示「要保護更多無辜的人」。 （記者陳逸寬攝）今黑人被問到對陳星聲明看法，他低調不多談，表示「這個我沒辦法回答，那一個女孩子已經離開，我覺得要去保護更多無辜的人。」一旁的沈玉琳聽到後，也馬上跳出幫夥伴救火，表示「黑人哥知所進退啦，他能講的就會說，不方便的就不會去評論」。

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