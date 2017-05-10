拍嗝、換尿布哪樣精通？baby練成十項全能
2017/05/10 15:18
Angelababy停工3個月，全心在家帶小孩，現在什麼事都很上手。（翻攝自YouTube）〔娛樂頻道／綜合報導〕Angelababy順利產下和黃曉明的愛的結晶─兒子小海綿，成為新手媽媽，為了快速上手如何帶孩子，她暫時推掉工作，在家當了全值媽媽3個月，如今什麼都會了，昨她在直播中和大家分享育兒經，被問到帶孩子的所有事情中，最精通哪一項？她則是相當自豪的說：「沒什麼不精通的。」
Angelababy滿臉笑意的透露：「拍嗝啊，我一拍他就打嗝，然後哄睡覺啊，我抱他一下就會想睡覺，換尿布啊都很熟練。」但小海綿最近在接受早期教育，需要做一些運動，baby透露她其實不知道兒子喜不喜歡，邊解釋還邊模仿兒子動作，對兒子的照顧和教育相當關心，聊起育兒經話匣子都停不下來。
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