限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

拍嗝、換尿布哪樣精通？baby練成十項全能

2017/05/10 15:18

Angelababy停工3個月，全心在家帶小孩，現在什麼事都很上手。（翻攝自YouTube）〔娛樂頻道／綜合報導〕Angelababy順利產下和黃曉明的愛的結晶─兒子小海綿，成為新手媽媽，為了快速上手如何帶孩子，她暫時推掉工作，在家當了全值媽媽3個月，如今什麼都會了，昨她在直播中和大家分享育兒經，被問到帶孩子的所有事情中，最精通哪一項？她則是相當自豪的說：「沒什麼不精通的。」

Angelababy滿臉笑意的透露：「拍嗝啊，我一拍他就打嗝，然後哄睡覺啊，我抱他一下就會想睡覺，換尿布啊都很熟練。」但小海綿最近在接受早期教育，需要做一些運動，baby透露她其實不知道兒子喜不喜歡，邊解釋還邊模仿兒子動作，對兒子的照顧和教育相當關心，聊起育兒經話匣子都停不下來。

相關新聞

推薦新聞
（影音）對幹中國市場 鍾孟宏邀戴立忍入《大佛》 （影音）對幹中國市場 鍾孟宏邀戴立忍入《大佛》
2017/05/10 16:18
Baby爆乳開高衩 緊身皮衣扮貓女辣翻 Baby爆乳開高衩 緊身皮衣扮貓女辣翻
2017/05/10 16:06
（影音）蔡康永驚喜反串？ 《春嬌救志明》彩蛋超噴飯 （影音）蔡康永驚喜反串？ 《春嬌救志明》彩蛋超噴飯
2017/05/10 15:56
不忍劉伊心嫁大24歲CEO 母親郵輪上冰釋 不忍劉伊心嫁大24歲CEO 母親郵輪上冰釋
2017/05/10 15:48
《角頭2》逼真槍戰畫面外流 警方電話被打爆！ 《角頭2》逼真槍戰畫面外流 警方電話被打爆！
2017/05/10 15:44
（影音）小8不再忙空姐 楊達敬等新妹 （影音）小8不再忙空姐 楊達敬等新妹
2017/05/10 15:34
（圖輯影音）A-Lin陪獨居阿嬤肝病篩檢 獻聲緩緊張 （圖輯影音）A-Lin陪獨居阿嬤肝病篩檢 獻聲緩緊張
2017/05/10 15:25
拍嗝、換尿布哪樣精通？baby練成十項全能 拍嗝、換尿布哪樣精通？baby練成十項全能
2017/05/10 15:18
布蘭妮呼叫台粉！ 臉書親替台灣首唱催票 布蘭妮呼叫台粉！ 臉書親替台灣首唱催票
2017/05/10 15:16
「綠帽戴成這樣」 陳羽凡醉認白百何出軌 「綠帽戴成這樣」 陳羽凡醉認白百何出軌
2017/05/10 15:13
（影音）「肝」女兒A-Lin做愛心 甜嘴逗樂阿嬤 （影音）「肝」女兒A-Lin做愛心 甜嘴逗樂阿嬤
2017/05/10 15:08
舊愛還是最美 辰亦儒撇四角戀：沒結婚對象 舊愛還是最美 辰亦儒撇四角戀：沒結婚對象
2017/05/10 14:51
Jolin琵琶別抱？新歌交給蔡媽決定 Jolin琵琶別抱？新歌交給蔡媽決定
2017/05/10 14:42
33歲女星自曝首次投票 網友酸：有啥好自豪 33歲女星自曝首次投票 網友酸：有啥好自豪
2017/05/10 14:28
（影音）有這款？ 朋友調頭寸 沈玉琳嗆「借太少」 （影音）有這款？ 朋友調頭寸 沈玉琳嗆「借太少」
2017/05/10 14:16
豬哥亮病房輪班生變 放飯飄香疑嗑熱炒 豬哥亮病房輪班生變 放飯飄香疑嗑熱炒
2017/05/10 14:06
被說像Jolin 樂團主唱自嘲：蔡依林網襪沒破掉 被說像Jolin 樂團主唱自嘲：蔡依林網襪沒破掉
2017/05/10 13:44
林宥嘉日本開新婚趴 舊愛鄧紫棋驚訝擠出兩個字 林宥嘉日本開新婚趴 舊愛鄧紫棋驚訝擠出兩個字
2017/05/10 13:28
去年染毒 韓星車柱赫又因酒駕遭起訴 去年染毒 韓星車柱赫又因酒駕遭起訴
2017/05/10 12:58
被問陳星 黑人低調：需要保護更多無辜的人 被問陳星 黑人低調：需要保護更多無辜的人
2017/05/10 12:48
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.