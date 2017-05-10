反擊陳星 馮光遠：林奕含早就發聲明

補教老師陳星於九日晚間對林奕含案發出兩頁聲明稿，各界批是卸責。 （記者王俊忠翻攝）〔記者楊媛婷／台北報導〕「林奕含早就發了聲明，全部內容就在《房思琪的初戀樂園》。」文化評論人馮光遠看到陳星的聲明非常氣憤，痛批陳星意圖推卸責任到已經死去的作家身上，「當事人的另一方（指林奕含）用盡各種方式控訴，心灰意冷下才用生命喚醒大家的注意。」

馮光遠表示，造成林奕含之死的原因很多，除了社會結構壓力外，真正追根究柢就是陳星，但陳星的聲明只有卸責，沒有解釋是怎麼樣的過程，讓作家決定以生命寫成小說、透過文字來控訴，「作家已經死了，她想說的話統統就在小說裡。」

評論家馮光遠認為林奕含的聲明就在她的遺作裡。（翻攝自林奕含臉書）由於許多已婚人夫往往運用通姦罪恐嚇弱勢的另一方，甚至被背叛的妻子由於經濟大權掌握在丈夫手裡，只能選擇隱忍、報復第三者，馮光遠表示林奕含事件也突顯出兩性平權「通姦除罪化」的重要性，「在文明世界裡，感情是雙方之間的事情，如果動用國家權力干預，就實例可看到便宜的都是出軌的男方。」馮光遠還特別舉反對通姦除罪化的前立委吳育昇為例。

馮光遠感慨說，陳星的聲明不僅造成林奕含家人的二度傷害，也意味著陳星看準林家人不敢提告，馮光遠希望更多人去看林奕含的遺作，「林奕含早就發聲明，還需要狼師陳星發聲明嗎？只要兩相對照，大家心中都很清楚。」