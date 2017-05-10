限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

反擊陳星 馮光遠：林奕含早就發聲明

2017/05/10 12:17

補教老師陳星於九日晚間對林奕含案發出兩頁聲明稿，各界批是卸責。 （記者王俊忠翻攝）〔記者楊媛婷／台北報導〕「林奕含早就發了聲明，全部內容就在《房思琪的初戀樂園》。」文化評論人馮光遠看到陳星的聲明非常氣憤，痛批陳星意圖推卸責任到已經死去的作家身上，「當事人的另一方（指林奕含）用盡各種方式控訴，心灰意冷下才用生命喚醒大家的注意。」

馮光遠表示，造成林奕含之死的原因很多，除了社會結構壓力外，真正追根究柢就是陳星，但陳星的聲明只有卸責，沒有解釋是怎麼樣的過程，讓作家決定以生命寫成小說、透過文字來控訴，「作家已經死了，她想說的話統統就在小說裡。」

評論家馮光遠認為林奕含的聲明就在她的遺作裡。（翻攝自林奕含臉書）由於許多已婚人夫往往運用通姦罪恐嚇弱勢的另一方，甚至被背叛的妻子由於經濟大權掌握在丈夫手裡，只能選擇隱忍、報復第三者，馮光遠表示林奕含事件也突顯出兩性平權「通姦除罪化」的重要性，「在文明世界裡，感情是雙方之間的事情，如果動用國家權力干預，就實例可看到便宜的都是出軌的男方。」馮光遠還特別舉反對通姦除罪化的前立委吳育昇為例。

馮光遠感慨說，陳星的聲明不僅造成林奕含家人的二度傷害，也意味著陳星看準林家人不敢提告，馮光遠希望更多人去看林奕含的遺作，「林奕含早就發聲明，還需要狼師陳星發聲明嗎？只要兩相對照，大家心中都很清楚。」

推薦新聞
鄭弘儀旅日「有生命危險」 淚崩急寫遺囑 鄭弘儀旅日「有生命危險」 淚崩急寫遺囑
2017/05/10 07:27
郭泰源驚傳罹下咽喉癌 女兒比張瓊姿還堅強 郭泰源驚傳罹下咽喉癌 女兒比張瓊姿還堅強
2017/05/10 07:53
《通靈少女》造假？索非亞被同門師妹爆「不會辦事」 《通靈少女》造假？索非亞被同門師妹爆「不會辦事」
2017/05/10 09:23
于美人自宅開直播 鄉民問索非亞：她家有鬼嗎 于美人自宅開直播 鄉民問索非亞：她家有鬼嗎
2017/05/10 08:13
陳國星婚外情聲明惹眾怒 朱學恆突破盲腸No.1 陳國星婚外情聲明惹眾怒 朱學恆突破盲腸No.1
2017/05/10 09:40
反擊陳星 馮光遠：林奕含早就發聲明 反擊陳星 馮光遠：林奕含早就發聲明
2017/05/10 12:17
13歲童顏巨乳引人遐想 腿長胸大有腹肌 13歲童顏巨乳引人遐想 腿長胸大有腹肌
2017/05/10 07:01
雪莉暢遊古巴 胸前激凸賣弄性感 雪莉暢遊古巴 胸前激凸賣弄性感
2017/05/10 07:13
「養得活自己就好」 徐薇台大兒棄60K進軍電競業 「養得活自己就好」 徐薇台大兒棄60K進軍電競業
2017/05/10 07:36
炎亞綸開砲有聲音引導？唐綺陽噹：你通靈少年 炎亞綸開砲有聲音引導？唐綺陽噹：你通靈少年
2017/05/10 07:30
驚世夫妻離婚快1年 王世均揪小A辣做... 驚世夫妻離婚快1年 王世均揪小A辣做...
2017/05/10 07:51
陳妍希露胸腿躺浴缸 小籠包產後激瘦 陳妍希露胸腿躺浴缸 小籠包產後激瘦
2017/05/10 12:12
J.K.羅琳新片來台選角 《神祕之島》8月開拍 J.K.羅琳新片來台選角 《神祕之島》8月開拍
2017/05/10 08:11
「沒能力卻野心想賺錢」 索非亞遭師父打臉 「沒能力卻野心想賺錢」 索非亞遭師父打臉
2017/05/10 10:20
遭爆密婚央視美女主播 韓紅忍20天終於說話了 遭爆密婚央視美女主播 韓紅忍20天終於說話了
2017/05/10 08:50
健身教練集體騷擾 BY2妹袒胸曬愛人 健身教練集體騷擾 BY2妹袒胸曬愛人
2017/05/10 07:24
高克威「假人頭」再亂入 李易虧謝承均「金鐘影帝」 高克威「假人頭」再亂入 李易虧謝承均「金鐘影帝」
2017/05/10 08:08
（獨家）愷樂5年筋肉男友遭起底 曾衰捲呼麻被逮 （獨家）愷樂5年筋肉男友遭起底 曾衰捲呼麻被逮
2017/05/10 10:47
香港前主播大秀火辣比基尼 嬌喊熱狂噴汗 香港前主播大秀火辣比基尼 嬌喊熱狂噴汗
2017/05/10 08:04
我的老天鵝！《雷神3》導演暗示女神將回歸 我的老天鵝！《雷神3》導演暗示女神將回歸
2017/05/10 07:34
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.