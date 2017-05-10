拒把《神力女超人》黑暗化 導演自爆等了12年

蓋兒加朵堪稱導演心目中完美的「神力女超人」代言人。（華納提供）〔記者許世穎／綜合報導〕DC漫畫改編的電影《神力女超人》即將於本月底登場，導演派蒂珍金斯透露，為了這部作品她準備超過12年，還曾被要求把劇情改寫成具有黑暗面的英雄，但都被她拒絕。電影公司也曾懷疑女性英雄是否能扛票房，直到2012年《飢餓遊戲》票房成功，這一切才能順利進行。

早在2004年，導演派蒂珍金斯就向華納兄弟提出執導《神力女超人》的構想，但當時的社會氛圍，要推一部女性英雄電影並不容易，還有人勸她將「神力女超人」改寫成有內心深沉黑暗面的英雄，但都被她一口回絕：「她是我的超級英雄，純真無邪、美麗、純潔、熱情、光明、充滿力量又有趣，她集合所有女性的美德於一身，任何人都不能改變我心中的『神力女超人』！」

派蒂也透露，《神力女超人》的故事起源被她重寫了很多次，但最後決定讓她在天真、純潔與美麗中，具備同情心與強悍的力量。而這一切特質也在女主角蓋兒加朵身上表露無疑，讓她終於圓夢拍攝該片。《神力女超人》將於5月30日搶先全球上映。

導演派蒂珍金斯（右）相當高興找到蓋兒加朵演出《神力女超人》。（華納提供）