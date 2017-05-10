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北影說謊爭議落幕 《上岸的魚》因這原因撤展

2017/05/10 11:29

電影《上岸的魚》原報名本屆台北電影節參展，後因求好心切希望先撤片、明年再戰。（海鵬提供）〔記者吳琬婷／台北報導〕台北電影節日前因參賽初審規則未盡周延惹議，一度讓電影《上岸的魚》的監製姚經玉怒批「公然說謊」，但雙方近期已進一步溝通，其中曾任北影主席、也是電影監製的李烈擔任居中斡旋角色，讓雙方把話說開、各退一步。目前《上岸的魚》確定退出本屆參展，北影則將針對規章內容開諮詢委員會議作修正。

《上岸的魚》原報名本屆北影參展，後因求好心切希望先撤片、明年再戰，但因北影初審有規定「作品完成初審後，若取消參賽，往後將不得再報名」，而雙方對「初審」認定不同，讓該片明年是否能參賽有了爭議。

原本雙方都各執一詞，但最近進一步溝通後，瞭解了彼此的想法及難處，再加上雙邊關係人李烈協助化解誤會，讓這起爭議事件暫時和平落幕。姚經玉受訪時說：「把話說開就沒事了，對方也表示會站在電影人的立場，修改規章內的模糊地帶。」北影也回應，確實已與姚經玉達成共識。

另外，姚經玉也透露了《上岸的魚》今年撤片的原因，該片在報名北影參展後，在香港電影節期間找了幾名國際資深影人看片，影人反應都不錯，但也表示看不懂片中「前世」的概念。因此，姚經玉與導演賴國安為求讓國片普世國際，讓更多觀眾有共鳴，希望做些修正、再推出，以免可惜了一部好劇本，才會選擇退出本屆參展。

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