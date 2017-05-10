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（影音）漏網鏡頭曝光！孔劉看應援片低喊「不要哭」

2017/05/10 12:20

孔劉看完影片轉身前嘴裡唸唸有詞，似乎在提醒自己不要哭。（翻攝自Naver）〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓男星37歲男星孔劉出道16年，上月29日首度登寶島開粉絲見面會，雖貴為大明星，但認真、謙遜的態度令許多人印象深刻，對粉絲也是親切又溫柔，因此要離開時也大家依依不捨，近日他的經紀公司公開一段漏網影片，讓大家窺見許多孔劉不為人知的一面 ，其中有一段是他在看了粉絲製作的應援影片後，轉身喃喃自語了一聲，像是在對自己喊話，引起粉絲特別關注。

孔劉在看影片時心情激動。（翻攝自Naver）影片中可看見孔劉認真在為見面會做準備，彩排時在台上測試麥克風、走位，還在休息室裡不斷練習，對工作非常嚴謹，還有一段是他在看完粉絲的應援影片後，心情激動的他不斷深呼吸，看到字幕打著「請轉身看看我們」後，嘴裡不停念念有詞，以嘴型來判斷應是在對自己喊話：「不要哭。」但一轉身還是忍不住感動的情緒，低下頭開始落淚，可見影片真的讓他感動不已。

相關影片：（影片取自Naver，如遭移除請見諒）

 

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