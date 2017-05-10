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17億身價艾瑪華森 男友媽滿意狂讚「準媳婦」

2017/05/10 13:06

艾瑪華森以《美女與野獸》的貝兒一角，拿下了2017年MTV的「best actor」大獎。（美聯社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕剛奪下MTV「最佳電影演員」的艾瑪華森近日被英國媒體爆出身價高達17億台幣，工作上艾瑪憑著演出《美女與野獸》及《哈利波特》系列讓她聲勢如日中天，而感情方面她傳出和科技新貴男友威廉麥克奈特好事近了，就連威廉的媽媽都忍不住大讚「準媳婦」非常優秀。

艾瑪華森與圈外男友威廉交往超過20個月，最近還彼此見過家人。艾瑪曾在某次訪談中表示，希望保護男友的私生活，不希望自己公眾人物的身分影響到男友，所以這段感情才會談得那麼低調，反倒是男方的媽媽態度卻相當大方，除了對外坦承自己已見過艾瑪，她還大讚艾瑪是個認真優秀的女孩，好像迫不期待想把艾瑪娶進家門。

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