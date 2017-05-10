林宥嘉日本開新婚趴 舊愛鄧紫棋驚訝擠出兩個字

林宥嘉（左）昨和丁文琪在日本舉行新婚派對。（華研提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕林宥嘉去年向女友丁文琪求婚成功，兩人年初登記結婚，昨在輕井澤舉辦婚禮，他感性向新婚妻說「希望讓妳當最幸福的人」，言談間滿是喜悅，4年舊愛鄧紫棋得知時，露出訝異表情，口中不斷說恭喜。

林宥嘉（右）昨在日本舉行新婚派對。（華研提供）

鄧紫棋昨搭車至閨密何超蓮住處慶生，下車時被香港媒體團團包圍，得知當天恰巧為舊愛林宥嘉大喜之日，驚訝大喊「是嗎？」她坦言自己完全不知道，「喜慶日子，恭喜!」何超蓮則在旁透露「今天也是我的生日。」被問到是否會向林宥嘉恭喜時，鄧紫棋說：「現在恭喜。」隨後用國語連說2次恭喜，便與何超蓮入屋開趴。

鄧紫棋（右）與林宥嘉（左）曾甜蜜交往4年，分手後撕破臉。（資料照，記者宋志雄攝）

鄧紫棋和林宥嘉過去低調談了4年情，2012年曾公開牽手走金曲紅毯，2014年參加《我是歌手》一炮而紅，一度傳出因事業運太旺，讓林宥嘉備感壓力，兩人為此分手，事後她在私人臉書開砲，怒嗆對方虛偽、懦弱、厚臉皮，還爆出麥當勞吃年夜飯事件，並表示自己是看新聞才得知「被分手」，整件事當時鬧得沸沸揚揚。