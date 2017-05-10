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黑人13年前親筆肉麻情書 范范每天帶身上

2017/05/10 11:18

范范雖常吐槽老公，實際上卻將他13年前寫的情書隨身攜帶至今。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕「黑人」陳建州和范瑋琪從2000年開始愛情長跑10多年，直到2011年終於順利娶得美人歸，兩人持續相愛並扶持對方，堅定並深厚的感情讓這段「黑白配」被傳為一段美談，2015年也順利生下雙胞胎兒子飛飛、翔翔，家庭生活幸福美滿，而夫妻倆的相處一直是范范當老大，平時總愛吐槽老公，但其實她一直在皮夾裡珍藏著黑人13年寫給她的一張情書。

黑人范范愛情長跑10多年，如今家庭生活幸福美滿。（翻攝自臉書）據《壹周刊》報導，2004年范范要到中國工作，2人需遠距離3個月無法見面，黑人因為太想她，連看到天上星星都會想到她，於是親手寫了一封文情並茂的情書，直截了當的說：「我真的真的真的好愛妳呀！」還說：「有了妳之後，確定了一件事，妳讓我變得更堅定更努力、更珍惜的要去愛護及照顧這麼完美的妳。」最後隔著紙都能感受到他炙熱的愛意，似乎快要受不了分隔兩地之苦，直接在信中求婚：「等妳回來我們就訂婚好嗎？」

雖然沒有詞藻華麗的示愛台詞，但范范能感受到他一字一句都充滿真心，因此感動的將這封信帶在身上，即使已泛黃，仍小心翼翼的收藏著，可見她也能感受到丈夫的愛，直到如今也能常常在臉書上看到黑人時不時的對老婆示愛，歷久彌新的愛情令人感動和羨慕不已。

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