《通靈少女》造假？索非亞被同門師妹爆「不會辦事」
2017/05/10 09:23
前靈媒索非亞是《通靈少女》中女主角郭書瑤的原型人物，也擔任顧問指導郭書瑤許多法事動作。（HBO Asia提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕公視、HBO電視劇《通靈少女》爆紅，更揚名國際成為台灣之光，雖短短6集已播畢，但話題度仍很高，無論是劇中主演人氣上升，還是故事的原型人物都是大家討論的焦點，女主角原型─前靈媒索非亞也因此知名度大漲，但卻因理念和命理界不同，和眾多命理師槓上，最近又有一位曾和她共事的靈媒出面爆料，指索非亞「只會通靈，不會辦事。」
前靈媒索非亞人紅是非多。（記者陳逸寬攝）據《東森新聞》報導，索非亞曾透露自己卸下靈媒工作，是因為宮廟中，有一位林姓師妹為了爭地位，竟指使鬼群殺死她手下的靈體，還對她下符咒，還派出十二觀音要殺她，讓她心灰意冷決定離開，不過該名師妹最近出來打臉，指索非亞只會通靈、不會辦事，透露《通靈》劇中做的超渡、祭改等法事，都是由宮廟中郭老師主事，索非亞只有協助，就連郭書瑤拿著108柱香作法的橋段，都是索非亞不曾做過的，指劇情很多橋段都和現實不符，還批：「那時候老師有說，她（索非亞）通靈已經不準了。」也否認要鬼去殺她的行為，但針對這個指控，索非亞方面不回應。
索非亞的同門師妹林姓靈媒表示《通靈少女》中許多橋段和現實不符。（HBO Asia提供）
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