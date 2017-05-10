限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

阿ken納豆瑜亮情結？台上默契台下傳不合

2017/05/10 08:56

阿Ken正在籌拍電影，據傳他拒找納豆客串，不和傳言甚囂塵上。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕阿Ken和納豆合體在《大學生了沒》主持，2人靠著一搭一唱的逗趣風格闖出一片天，還贏得「北Ken豆，南浩翔（浩角翔起）」的美名，不過有讀者爆料，其實雙方一直有瑜亮情結，私底下會互相較勁，阿Ken也曾表示希望不要再和納豆合體，希望彼此的名字不要被掛在一起，傳阿Ken近來正在籌拍一部喜劇片，已進入選角階段，有人提議可以找納豆客串，立刻被他打槍。

阿ken和納豆默契形象吸引許多廠商邀請2人合體拍廣告。（翻攝自網路）據《鏡週刊》報導，阿Ken畢業自英國哥倫比亞大學戲劇系，自豪科班出身，但搭檔納豆在戲劇上的表現卻比他更亮眼，接二連三演電影，甚至去年還憑《一路順風》入圍金馬獎最佳男配角，還和知名港星許冠文有多場對手戲，彷彿幸運之神降臨，讓阿Ken看在眼裡不是很滋味，沮喪在心底，不過對此阿ken經紀人表示電影在前置期，但未開始選角，會找符合角色設定的人來飾演，不會刻意排擠誰，無奈表示：「他們真的沒有不合，明天還要一起上節目呢！」納豆經紀人則關機未回應。

相關新聞

推薦新聞
鄭弘儀旅日「有生命危險」 淚崩急寫遺囑 鄭弘儀旅日「有生命危險」 淚崩急寫遺囑
2017/05/10 07:27
小三逼迫分手 職籃球星閃離女主播 小三逼迫分手 職籃球星閃離女主播
2017/05/10 06:48
「沒姦是愛愛」秒讀陳星聲明 婚變名嘴被推爆 「沒姦是愛愛」秒讀陳星聲明 婚變名嘴被推爆
2017/05/10 07:18
衰捲秦偉桃色風暴 張菲親自喊冤 衰捲秦偉桃色風暴 張菲親自喊冤
2017/05/10 06:33
郭泰源驚傳罹下咽喉癌 女兒比張瓊姿還堅強 郭泰源驚傳罹下咽喉癌 女兒比張瓊姿還堅強
2017/05/10 07:53
于美人自宅開直播 鄉民問索非亞：她家有鬼嗎 于美人自宅開直播 鄉民問索非亞：她家有鬼嗎
2017/05/10 08:13
13歲童顏巨乳引人遐想 腿長胸大有腹肌 13歲童顏巨乳引人遐想 腿長胸大有腹肌
2017/05/10 07:01
台獨扯上林奕含 郭冠英瞎扯被電翻 台獨扯上林奕含 郭冠英瞎扯被電翻
2017/05/10 07:12
「養得活自己就好」 徐薇台大兒棄60K進軍電競業 「養得活自己就好」 徐薇台大兒棄60K進軍電競業
2017/05/10 07:36
驚世夫妻離婚快1年 王世均揪小A辣做... 驚世夫妻離婚快1年 王世均揪小A辣做...
2017/05/10 07:51
葉啟田爆曾想追 陳美鳳打臉：以前被晾一邊 葉啟田爆曾想追 陳美鳳打臉：以前被晾一邊
2017/05/10 07:57
陳國星婚外情聲明惹眾怒 朱學恆突破盲腸No.1 陳國星婚外情聲明惹眾怒 朱學恆突破盲腸No.1
2017/05/10 09:40
遭爆密婚央視美女主播 韓紅忍20天終於說話了 遭爆密婚央視美女主播 韓紅忍20天終於說話了
2017/05/10 08:50
辰亦儒隱藏版正宮曝光 驚爆錯綜複雜四角關係 辰亦儒隱藏版正宮曝光 驚爆錯綜複雜四角關係
2017/05/10 06:28
香港前主播大秀火辣比基尼 嬌喊熱狂噴汗 香港前主播大秀火辣比基尼 嬌喊熱狂噴汗
2017/05/10 08:04
關穎挺肚跑趴 寵2歲女兒揹25萬愛馬仕 關穎挺肚跑趴 寵2歲女兒揹25萬愛馬仕
2017/05/10 07:39
高克威「假人頭」再亂入 李易虧謝承均「金鐘影帝」 高克威「假人頭」再亂入 李易虧謝承均「金鐘影帝」
2017/05/10 08:08
我的老天鵝！《雷神3》導演暗示女神將回歸 我的老天鵝！《雷神3》導演暗示女神將回歸
2017/05/10 07:34
「有人用我名義恐嚇法官」 半百男星驚傳廁所被捕 「有人用我名義恐嚇法官」 半百男星驚傳廁所被捕
2017/05/10 09:19
阿ken納豆瑜亮情結？台上默契台下傳不合 阿ken納豆瑜亮情結？台上默契台下傳不合
2017/05/10 08:56
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.