阿ken納豆瑜亮情結？台上默契台下傳不合
2017/05/10 08:56
阿Ken正在籌拍電影，據傳他拒找納豆客串，不和傳言甚囂塵上。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕阿Ken和納豆合體在《大學生了沒》主持，2人靠著一搭一唱的逗趣風格闖出一片天，還贏得「北Ken豆，南浩翔（浩角翔起）」的美名，不過有讀者爆料，其實雙方一直有瑜亮情結，私底下會互相較勁，阿Ken也曾表示希望不要再和納豆合體，希望彼此的名字不要被掛在一起，傳阿Ken近來正在籌拍一部喜劇片，已進入選角階段，有人提議可以找納豆客串，立刻被他打槍。
阿ken和納豆默契形象吸引許多廠商邀請2人合體拍廣告。（翻攝自網路）據《鏡週刊》報導，阿Ken畢業自英國哥倫比亞大學戲劇系，自豪科班出身，但搭檔納豆在戲劇上的表現卻比他更亮眼，接二連三演電影，甚至去年還憑《一路順風》入圍金馬獎最佳男配角，還和知名港星許冠文有多場對手戲，彷彿幸運之神降臨，讓阿Ken看在眼裡不是很滋味，沮喪在心底，不過對此阿ken經紀人表示電影在前置期，但未開始選角，會找符合角色設定的人來飾演，不會刻意排擠誰，無奈表示：「他們真的沒有不合，明天還要一起上節目呢！」納豆經紀人則關機未回應。
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