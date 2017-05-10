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逛威尼斯雙年展 看台灣藝術家

2017/05/10 07:14

李明維將在卡羅‧斯卡帕建造的花園內進行為雙年展創作的參與式藝術〈不期之美〉。
斯卡帕是義大利著名建築師，花園本身便十分美麗。（李工作室提供）〔記者楊明怡／台北報導〕如果不要求太嚴謹的定義，被全球藝文界視為盛事的第57屆威尼斯雙年展，將有5位台灣藝術家參與，其中，李明維更是繼2005年陳界仁之後，第二位於主題館展出的台灣藝術家。

目前居住在巴黎的李明維，是應雙年展「藝術萬歲」（Viva Arte Vive）主展區策展人馬薩爾（Christine Macel）之邀展出的120位／組藝術家之一，以參與式藝術聞名的他，將在展覽期間於卡羅‧斯卡帕（Carlo Scarpa，1906-1978）建造的花園內進行新作〈不期之美〉（When Beauty Visits），將4000份美麗的禮物，隨機送給參觀主題館的觀眾。

謝德慶〈一年行為表演：1980-1981〉（打卡）部分文件。（台北市立美術館提供）因中國向雙年展大會施壓，在2003年失去國家館（National Participations）身分的「台灣館」（目前以平行展Collateral Events名義參展），今年邀現居紐約的藝術家謝德慶在普里奇歐尼宮邸（Palazzo delle Prigioni）舉辦個展《做時間》（Doing Time），展出2件一年行為作品：〈打卡〉和〈戶外〉、3件移居美國前在台北創作的未公開作品及紀錄片《重返過去之外》。

「台灣館」請美籍台裔的謝德慶助陣，聖馬利諾（San Marino）國家館則邀台灣雕塑家李光裕參與聯展《友誼計畫》（Friendship Project）；聖馬利諾國家館有4展區，李光裕將在海明威故居羅塔‧伊萬柯宮邸（Palazzo Rota Ivancich）展出特別為雙年展創作的「鬥牛系列」及各時期代表作。

謝德慶〈一年行為表演：1981-1982〉（戶外）部分文件。（台北市立美術館提供）威尼斯雙年展猶如當代藝術的嘉年華會，據官方統計，前年展會吸引了超過50萬名的參觀者，也因此，每年除了國家館和平行展，許多藝術家或策展單位，也會在雙年展期間到威尼斯舉辦展覽。

台灣雕塑家施力仁今年便應全球藝術事務基金會（GAA Foundation）之邀，在鄰近綠園城堡區的Marinaressa公園展示長888公分的大型景觀雕塑〈金剛犀牛〉，並在本博宮（Palazzo Bembo）展出不同主題的裝置作品；另外，來自台灣的設計師高寶惠則參加已連續2年舉辦的《威尼斯設計》展（Venice Design 2017），地點在Palazzo Michiel。

第57屆威尼斯雙年展將於5月13日至11月26日舉行，詳見http://www.labiennale.org/

李光裕受邀於聖馬利諾國家館展出，為12名聯展藝術家之一。（采泥藝術提供）施力仁於Marinaressa公園展出大型景觀雕塑〈金鋼犀牛〉。（施力仁提供）

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