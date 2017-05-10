衰捲秦偉桃色風暴 張菲親自喊冤

濱小步日前突然在臉書砲轟綜藝大哥大張菲，批他站在秦偉那邊，是非不分，張菲則是喊冤。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕秦偉涉及多起性侵，日前遭檢方起訴，出面公開指控秦偉的造型師濱小步，最近突然在臉書砲轟綜藝大哥大張菲，批他是非不分，站在秦偉那邊，張菲則是一頭霧水，強調這些事都是空穴來風。

濱小步日前在臉書PO文「禽獸就是禽獸，直到現在還是謊話連篇，在背後搞小手段中傷我，令人尊敬的主持界大哥菲哥，請你先和我本人求證後再散布消息，什麼叫仙人跳？我真的不懂，我什麼都不要，只要他被關！請你們自己注意，否則在法律上你們也都是禽獸的共犯之一，我會認真仔細查證，屬實的話亂說話我一樣提告」不過目前文章已被刪除。

《周刊王》報導，原來另名自稱遭秦偉性侵受害女子有次主動聯絡濱小步，說她的社區老師在上完課後和學生分享秦偉八卦，說自己是張菲的朋友，透露有天秦偉向張菲訴苦，指自己被濱小步仙人跳，拿了200萬給她，濱小步還指控他，聽完張菲很同情秦偉。

對此，張菲則強調已多年沒和秦偉聯絡，也已經很久沒碰演藝圈的事了，這件事完全就是空穴來風，也希望可以和濱小步聯繫，親自解開誤會。濱小步知道張菲的反應後，也認為張菲是受害者，並希望秦偉別再害人。